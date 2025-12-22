《綜藝一級棒》上週收視稱王 康康爆料賀一航「閃兵」

中視《綜藝一級棒》上週播出「尾牙必勝金曲」收視奪冠。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視綜藝節目《綜藝一級棒》上週六（20）推出主題單元「獨領風騷尾牙必勝金曲」，一連串熱鬧嗨歌加上大來賓孫協志助陣，成功炒熱氣氛，也獲得觀眾高度肯定。今（22）收視出爐，根據尼爾森收視調查，4歲以上平均收視達2.59，25至49歲分眾收視1.36，雙雙拿下當日所有頻道節目收視冠軍，主持群得知好成績後，紛紛感謝觀眾一路以來的支持與陪伴。

許志豪被稱讚為收視最高點。（中視提供）

節目中，孫協志二度登上《綜藝一級棒》，與主持群互動自然又充滿笑點。其中，許志豪唱完《舊情綿綿》後，孫協志特別將紅包頒給他，還不忘開玩笑虧說：「有個人很忙，主持、訪問，下來坐沒多久又上去唱歌，可能我再來幾集，你連伴舞都要做了。」一席話讓許志豪當場笑翻，也逗樂全場，該段更創下最高收視3.11。

康康節目中神來一筆談「閃兵」諧音哏。（中視提供）

另外，25至49歲分眾收視最高點1.62，則落在主持人康康聊到藝人「閃兵」話題時，他臨場發揮諧音梗，笑稱要爆料賀一航是演藝圈第一個「閃兵」，因為是「跳傘的傘」，幽默反應成功吸引年輕觀眾目光。

《綜藝一級棒》每集開場氣氛熱烈，單元歌曲選擇與歌舞編排皆別出心裁，加上主持群合作一年多來培養出的高度默契，各自發揮所長，形成獨特化學反應，持續累積忠實粉絲。面對亮眼成績，主持群依舊謙虛表示，觀眾的回饋與支持，才是節目持續帶來歡樂的最大動力。《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。

