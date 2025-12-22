自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《綜藝一級棒》上週收視稱王 康康爆料賀一航「閃兵」

中視《綜藝一級棒》上週播出「尾牙必勝金曲」收視奪冠。（中視提供）中視《綜藝一級棒》上週播出「尾牙必勝金曲」收視奪冠。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視綜藝節目《綜藝一級棒》上週六（20）推出主題單元「獨領風騷尾牙必勝金曲」，一連串熱鬧嗨歌加上大來賓孫協志助陣，成功炒熱氣氛，也獲得觀眾高度肯定。今（22）收視出爐，根據尼爾森收視調查，4歲以上平均收視達2.59，25至49歲分眾收視1.36，雙雙拿下當日所有頻道節目收視冠軍，主持群得知好成績後，紛紛感謝觀眾一路以來的支持與陪伴。

許志豪被稱讚為收視最高點。（中視提供）許志豪被稱讚為收視最高點。（中視提供）

節目中，孫協志二度登上《綜藝一級棒》，與主持群互動自然又充滿笑點。其中，許志豪唱完《舊情綿綿後，孫協志特別將紅包頒給他，還不忘開玩笑虧說：「有個人很忙，主持、訪問，下來坐沒多久又上去唱歌，可能我再來幾集，你連伴舞都要做了。」一席話讓許志豪當場笑翻，也逗樂全場，該段更創下最高收視3.11。

康康節目中神來一筆談「閃兵」諧音哏。（中視提供）康康節目中神來一筆談「閃兵」諧音哏。（中視提供）

另外，25至49歲分眾收視最高點1.62，則落在主持人康康聊到藝人「閃兵」話題時，他臨場發揮諧音梗，笑稱要爆料賀一航是演藝圈第一個「閃兵」，因為是「跳傘的傘」，幽默反應成功吸引年輕觀眾目光。

《綜藝一級棒》每集開場氣氛熱烈，單元歌曲選擇與歌舞編排皆別出心裁，加上主持群合作一年多來培養出的高度默契，各自發揮所長，形成獨特化學反應，持續累積忠實粉絲。面對亮眼成績，主持群依舊謙虛表示，觀眾的回饋與支持，才是節目持續帶來歡樂的最大動力。《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道、每週日晚間8點在中天娛樂台播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中