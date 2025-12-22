自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

遭爆嫁來台灣被逼到極限！ 福原愛婆家「溫柔接納」成再婚關鍵

〔娛樂頻道／綜合報導〕前日本桌球名將福原愛在結束與台灣前夫江宏傑的婚姻4年後，今（22）日正式對外證實，已與日本橫濱男友完成再婚登記，並且懷有身孕，即將迎接新生命。消息一出，再度引起日台兩地關注。

福原愛宣布再婚。（資料照；翻攝IG）福原愛宣布再婚。（資料照；翻攝IG）

根據日媒《女性SEVEN》報導，知情友人透露，福原愛之所以願意再次踏入婚姻，關鍵不只在於感情本身，更來自男方家庭的一句話：「不如就結婚吧，成為真正的一家人，一起走下去。」這份被接納、被理解的感受，成為她走出過去、重新做出人生選擇的重要力量。

回顧過往，福原愛2016年嫁來台灣，與江宏傑展開跨國婚姻，並在台灣生活多年，然而這段婚姻僅維持5年，最終於2021年7月畫下句點。友人形容，她在異地的婚姻與育兒生活中，長期承受高度壓力，卻不擅長向外求助，加上個性凡事親力親為、要求完美，反而讓彼此關係逐漸失衡，裂痕也愈來愈深。

外界過去亦曾將雙方婚姻不睦的原因，指向家庭互動問題，其中前夫姊姊江恆亘一度被部分網友點名，離婚後福原愛也悄悄取消追蹤前婆家相關社群帳號，雙方關係降至冰點。

在經歷跨國官司與輿論風暴的低潮期，橫濱男始終低調陪伴在側，未曾高調發聲，卻成為福原愛重要的精神支撐。知情人士指出，兩人原本並未急著談婚論嫁，直到男方家人主動釋出善意，願意接納她的過去，也不在意曾引發爭議的離婚風波，才讓福原愛重新鼓起勇氣，點頭答應再婚。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中