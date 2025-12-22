遭爆嫁來台灣被逼到極限！ 福原愛婆家「溫柔接納」成再婚關鍵

〔娛樂頻道／綜合報導〕前日本桌球名將福原愛在結束與台灣前夫江宏傑的婚姻4年後，今（22）日正式對外證實，已與日本橫濱男友完成再婚登記，並且懷有身孕，即將迎接新生命。消息一出，再度引起日台兩地關注。

福原愛宣布再婚。（資料照；翻攝IG）

根據日媒《女性SEVEN》報導，知情友人透露，福原愛之所以願意再次踏入婚姻，關鍵不只在於感情本身，更來自男方家庭的一句話：「不如就結婚吧，成為真正的一家人，一起走下去。」這份被接納、被理解的感受，成為她走出過去、重新做出人生選擇的重要力量。

回顧過往，福原愛2016年嫁來台灣，與江宏傑展開跨國婚姻，並在台灣生活多年，然而這段婚姻僅維持5年，最終於2021年7月畫下句點。友人形容，她在異地的婚姻與育兒生活中，長期承受高度壓力，卻不擅長向外求助，加上個性凡事親力親為、要求完美，反而讓彼此關係逐漸失衡，裂痕也愈來愈深。

外界過去亦曾將雙方婚姻不睦的原因，指向家庭互動問題，其中前夫姊姊江恆亘一度被部分網友點名，離婚後福原愛也悄悄取消追蹤前婆家相關社群帳號，雙方關係降至冰點。

在經歷跨國官司與輿論風暴的低潮期，橫濱男始終低調陪伴在側，未曾高調發聲，卻成為福原愛重要的精神支撐。知情人士指出，兩人原本並未急著談婚論嫁，直到男方家人主動釋出善意，願意接納她的過去，也不在意曾引發爭議的離婚風波，才讓福原愛重新鼓起勇氣，點頭答應再婚。

