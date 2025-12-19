陳妍希周柯宇《狙擊蝴蝶》掀姐弟戀熱潮 近五年必追的「高顏值姐弟戀神劇」

陳妍希（左）和周柯宇主演《狙擊蝴蝶》，兩人相差19歲的姐弟戀掀起討論熱潮。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希和周柯宇主演的Netflix都會愛情劇《狙擊蝴蝶》推出後，兩人相差19歲的姐弟戀掀起討論熱潮，尤其陳妍希在劇中飾演的女主角「岑矜」跟她真實人生一樣都遭遇離婚，人生低潮相逢「隱忍忠犬」型的弟弟周柯宇守護愛戀更具話題，也讓姐弟戀的劇集更受矚目。以下盤點近5年必追姐弟戀神劇9部，看看這些犬系的「弟弟」們如何擄獲姐姐的心。

陳妍希（右）和周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》。（翻攝自網路）

◆隱忍忠犬周柯宇：《狙擊蝴蝶》（2025）

請繼續往下閱讀...

主演：陳妍希（飾演岑矜） ＆周柯宇（飾演李霧）

演員年齡差：19歲

亮點：都市女性與偏鄉少年跨越年齡與身份的愛情，吻戲密集，話題度爆棚。

劇中人物金句／李霧：「我不在乎我們的差距，只在乎能不能和妳一起走下去。」

劇情概要：岑矜（陳妍希飾）出生書香世家，漂亮又能幹，卻讓同公司上班的老公覺得備受壓力而外遇，岑矜遭遇流產、婚姻破裂之際，接獲曾資助過的山村少年李霧（周柯宇飾）的救助電話，岑矜毅然決定帶李霧走出大山，安排他在城市繼續讀書。兩人朝夕相處，李霧逐漸對岑矜萌生愛意，岑矜也走出離婚的創傷，兩人好不容易相戀，但岑矜不願意成為李霧出國進修的阻礙，選擇了分手。8年後再度重逢，李霧從「被資助者」成長為能守護姐姐的男人，這段姐弟戀也成了兩人互相治癒、共同成長的過程

迴響：觀眾熱議「姐弟戀能否突破現實框架」，陳妍希與周柯宇相差19歲的姐弟戀組合被封為「天花板級CP」，成為年度黑馬熱門。

秦嵐（左）和王子異主演《芳心蕩漾》。（翻攝自網路）

◆進攻護衛犬王子異：《芳心蕩漾》（2024）

主演：秦嵐（飾演張帆）＆王子異（飾演林森）

演員年齡差：16歲

亮點：多線敘事，姐弟戀線最受矚目，展現都市女性的多元選擇。

劇中人物金句／張帆：「愛情沒有年齡限制，只有心的選擇。」

劇情概要：張帆（秦嵐飾）是一位離異、事業有成的室內設計師，她在巴黎旅行時，與年輕的留學生林森（王子異飾）發生了意外的「一夜情」，對於張帆來說，這原本是一段「船過水無痕」的異國豔遇，沒想到林森追回國內，打亂了她原本平靜且受控的生活。全劇僅12集，主要圍繞著張帆（秦嵐飾）、潘曉晨（藍盈瑩飾）、羅瀟瀟（鄭合惠子飾）三位性格迥異的女性在面對背叛、欺騙與愛情考驗時的抉擇。

迴響：該劇播出後雖未成為全民熱議，但在女性觀眾群體中引發熱烈討論，尤其是對三位不同年齡段女性的愛情與成長描寫，獲得不少好評。

白百何（右）、肖戰（飾演盛陽）主演的《驕陽伴我》。（翻攝自網路）

◆全能型金毛犬肖戰：《驕陽伴我》（2023）

主演：白百何（飾演簡冰）＆肖戰（飾演盛陽）

演員年齡差：7歲

亮點：不只呈現都市女性的婚姻與職場困境，讓姐弟戀題材兼具甜寵與現實深度。

劇中人物金句／盛陽：「我不怕妳拒絕，我只怕妳不快樂。」

劇情概要：改編自徐譽庭的台劇《我的男孩》，女主角簡冰（白百何飾）是業界知名廣告導演，男主角盛陽（肖戰飾）小時候因簡冰拍攝的公益廣告而立志投身廣告行業，踏入職場成為廣告設計新人，樂觀真誠，卻常被上司當跑腿。盛陽在餐廳與簡冰偶然相遇，當時他正面臨相親壓力，而她剛離婚。一次誤會讓兩人命運緊密相連。劇中涉及婚姻破裂、職場性別歧視、女性自我覺醒，這些議題讓故事更貼近都市女性的真實困境。

迴響：劇情貼近都市生活，職場新人被打壓、婚姻破裂後的自我重建，還有成熟女性和年下男交往所面臨的阻礙，都讓人覺得很真實。

劉濤（左）、 劉宇寧主演的《做自己的光》。（翻攝自網路）

◆暖心忠犬劉宇寧：《做自己的光》（2023）

主演：劉濤（飾演何歡） ＆劉宇寧（飾演蔣俊豪）

演員年齡差：12歲

亮點：聚焦都市女性在職場與家庭壓力下的自我覺醒，姐弟戀線以「陪伴與理解」為核心，展現愛情的治癒力量。

劇中人物金句／黎薇薇：「做自己的光，才能照亮別人的路。」

劇情概要：何歡（劉濤飾） 原本是電視台著名的主持人，過著優渥的「貴婦」生活。然而在結婚十周年當天，丈夫歐凱歌突然失蹤並留下千萬巨債，讓她一夜之間從雲端跌入谷底。蔣俊豪（劉宇寧 飾）是一名廚師，也是一名直播主。因為投資了何歡丈夫的項目而損失慘重，成了何歡眾多債主中的一個。兩人從最初的債務糾紛開始，逐漸演變為同屋室友，最後發展成靈魂伴侶。迴響：劇集以真實筆觸描繪都市女性的壓力與成長，劉濤的成熟演技與劉宇寧的年下溫柔形成鮮明對比，讓觀眾感受到「愛情不只是浪漫，更是陪伴與理解」。

周雨彤（右）和吳磊主演的《愛情而已》。（翻攝自網路）

◆熱血小狼狗吳磊：《愛情而已》（2023）

主演：周雨彤（飾演梁友安） ＆吳磊（飾演宋三川）

演員年齡差：10歲

亮點：不走灑狗血的套路，以「職業轉型」與「並肩成長」

劇中人物金句／宋三川：「我不是來拯救妳的，我是來陪伴妳的。」

劇情概要：32歲的易速體育副總裁特助梁友安（周雨彤飾），生活獨立、工作能幹，但長期被困在職場瓶頸，幾乎沒有私人生活。她渴望改變，決定轉換跑道成為網球俱樂部經理人，並在尋找潛力球員時遇見宋三川（吳磊飾）。22歲的宋三川原是天才羽毛球選手，卻因心理創傷長期坐冷板凳，失去比賽機會。為了生活，他成為馬拉松配速員，因緣際會結識梁友安。梁友安在宋三川的陪伴下，突破職場困境，學會追求自我；宋三川則在梁友安的支持下，克服心理陰影，重返賽場。兩人收穫事業與愛情的雙贏。

迴響：吳磊直球追愛引爆「小奶狗男友」話題，抖音播放量破10億。

楊冪 （右）和許凱主演的《愛的二八定律》。（翻攝自網路）

◆高智商邊境牧羊犬許凱：《愛的二八定律》（2022）

主演：楊冪（飾演秦施）＆許凱（飾演）

演員年齡差：9歲

亮點：假結婚真戀愛，精明幹練的職場女律師面對年下男也有小女孩嬌羞那一面的高反差。

劇中人物金句／秦施：「婚姻不是解決問題的出口，而是另一種開始。」

劇情概要：秦施（楊冪飾）是一位能力出眾但因單身身份在職場受限的律師，為了進入頂級律師事務所，被迫偽造「已婚」身份，甚至編造出一個虛擬丈夫。金融高材生陽華（許凱飾），因職場陷害辭職，變成靠炒股為生的宅男。在一次聚會上，陽華突然出現，揭穿了秦施的「假婚姻」，兩人為了各自的家庭與職場壓力，決定協議結婚，從互不理解到逐漸走進彼此的心裡，最終收穫真愛。

迴響：播出後掀起「姐弟戀真實性」討論，微博話題破億，觀眾認為劇情既甜又帶點現實壓力。

金晨（後）和王安宇主演的《熾道》。（翻攝自網路）

◆野性小狼狗王安宇：《熾道》（2022）

主演：金晨（飾演羅娜） ＆王安宇（飾演段宇成）

年齡差：10歲

亮點：教練與運動員的愛情，青春與夢想交織。

劇中人物金句／段宇成：「青春就是要拼盡全力，愛情也是。」

劇情概要：改編自Twentine的同名小說，段宇成（王安宇飾）出身漁村的陽光少年，夢想成為跳高運動員。雖然天賦出眾，但因家庭背景與身高限制，被質疑無法在田徑場上勝出。羅娜（金晨飾）是南湖大學田徑隊助教，冷靜理性、專業嚴謹。她在一次校運會中發現了段宇成的潛力，決定親自指導他。在訓練過程中，羅娜不僅幫助段宇成突破跳高瓶頸，更陪伴他度過受傷、挫折與自我懷疑。兩人朝夕相處，逐漸產生情愫，從「教練與選手」走向「姐弟戀」。

迴響：因熱血運動題材加持，豆瓣短評多讚「甜而不膩」，成為年輕觀眾心中的熱血愛情劇。

秦嵐（右）和王鶴棣主演的《理智派生活》。（翻攝自網路）

◆職場忠犬王鶴棣：《理智派生活》（2021）

主演：秦嵐（飾演沈若歆） & 王鶴棣（飾演祁曉）

演員年齡差：19歲

亮點：真實呈現職場女性的焦慮與掙扎，強調「愛情不是依附，而是靈魂的碰撞」。

劇中人物金句／沈若歆：「愛情不是生活的必須品，但它能讓生活更有力量。」

劇情概要：34歲的職場主管沈若歆（秦嵐飾）理智冷靜、生活井然有序，她在男性主導的大公司中升職困難，還面臨母親的強勢催婚與閨蜜的婚姻困境。22歲的職場新人祁曉（王鶴棣飾），陽光細膩，作為沈若歆的助理進入公司。沈若歆在爭奪法務部總監職位時，遭遇副總劉沛刁難，甚至被男友崔立新設局逼婚，但她拒絕了不平等的感情，選擇獨立。在職場與生活的多重博弈中，祁曉始終陪伴沈若歆，兩人從「上司與助理」逐漸走向「姐弟戀」，最終破除阻礙到一起。

迴響：真實描繪女性在男性主導的公司中升職的困難與現實，讓女性觀眾產生共鳴，也是首部被Netflix全球獨播的中國劇集。

宋茜（左）和宋威龍主演的《下一站是幸福》。（翻攝自網路）

◆直球小奶犬宋威龍：《下一站是幸福》（2020）

主演：宋茜（飾演賀繁星） & 宋威龍（飾演元宋）

演員年齡差：12歲

亮點：都市職場女強人與年下實習生的愛情故事，甜蜜直球攻勢，掀起姐弟戀熱潮。

劇中人物金句／元宋：「我喜歡你，不是因為你年齡，而是因為你就是你。」

劇情概要：賀繁星（宋茜飾）是公司行政主管，雖然事業有成，但感情生活一片空白。她一直堅持要尋找「心動」的愛情，而非為了結婚而將就，因此被稱為「資深少女」。她在一次聚會中邂逅了22歲陽光帥氣的實習生元宋（宋威龍飾），也是賀繁星弟弟的學生，元宋對賀繁星展開直球式追求，兩人雖然互相吸引並開始了秘密戀情，但年齡差距、社會輿論以及對未來規劃的分歧，讓兩人的愛情之路走的並不平坦，加上又有成熟穩重、事業有成，家長眼中理想的結婚對象葉鹿鳴（王耀慶飾）的加入追求，讓這段姐弟戀充滿考驗。

迴響：播出後掀起姐弟戀劇集熱潮，宋茜與宋威龍的「年齡差CP」成為話題焦點，劇中甜蜜互動被觀眾封為「小奶犬直球追愛」的代表作。

