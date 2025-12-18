自由電子報
娛樂 最新消息

李棟旭把台灣當家！2026開春見面會直接「開家門」

李棟旭粉絲見面會門票即將開搶。（KINGKONG by STARSHIP提供）李棟旭粉絲見面會門票即將開搶。（KINGKONG by STARSHIP提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神李棟旭回來了，而且選在台灣「開家門」！他以動作夯劇《殺人者的購物中心》再度圈粉無數，除了確定第二季明年回歸，今（18）更搶先宣布2026年1月31日會在「台北和平籃球館」舉辦粉絲見面會寵粉。

這場見面會由李棟旭親自參與企劃，將2025至2026世界巡迴粉絲見面會命名為「MY SWEET HOME」，希望把見面會打造成一個能放鬆、能靠近、能感受到溫暖的空間，也再次強調：「只要有粉絲在的地方，就是我的家。」

出道多年，李棟旭的代表作橫跨浪漫、奇幻、動作與黑暗系角色，近年在《殺人者的購物中心》中化身冷靜又危險的神秘角色，再度刷新觀眾對他的想像，也讓劇迷對第二季期待值拉滿。

戲外是「寵粉代表」的他，不論是粉絲見面會上的即時互動，或是在付費平台主動聊天回覆，李棟旭總能展現親切、真誠，甚至帶點調皮的真性情，讓粉絲直呼：「追他真的很值得。」

李棟旭粉絲見面會台北場福利。（兩隻魚娛樂提供）李棟旭粉絲見面會台北場福利。（兩隻魚娛樂提供）

這次台北見面會福利毫不手軟，包括全場購票觀眾皆可獲得官方海報＋官方小卡、抽團體合照、限量親簽海報、簽名小卡等，堪稱是「一張票多重驚喜」；售票方面，官方粉絲會員將於明（19）搶先預售，一般售票則於20日全面於KKTIX及全家FamiPort機台開賣。

