館長進軍中國抖音踢鐵板 首度開播就吃癟

網紅「館長」陳之漢。（翻攝自YT）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢大張旗鼓多次赴中國，也不斷在直播中透露他的「西進」計畫。先前館長多次說中國網友都希望他趕緊直播帶貨，更開設了中國抖音、小紅書等社群平台帳號，好不容易終於在抖音開直播的館長出師不利，首度直播就因「不可抗力因素」遭封。

昨（14）日館長中國抖音首度直播。（翻攝自抖音）

館長曾經透露自己有意在廈門推進自己的健身事業，今年館長曾經抱怨過自己沒辦法開通抖音帳號，bilibili（以下稱B站）帳號也開不瞭，後來中國網友才告訴他申訴管道，館長說：經過了解之後，原來是他自己被列為「特殊分子」，所也必須要有人「在背後幫助」。消息一出，館長隨即順利開通抖音帳號，昨（14）日館長中國抖音首度直播，果然收到不少禮物，不過有人爆料館長開播後不知為何遭封？館長曾2度試著重開結果還是被封，此消息館長本人並未回應。

館長把焦點放在抖音帳號的影片上，他開心說：「開播10分鐘10萬人是什麼概念？天哪，我在台灣沒辦法想像，感謝大家」。昨在廈門直播中也表示｢謝謝大家送禮物，我們叫斗內，教教我這什麼東西，第一次來這預熱，這畫面好帥特效超多」，也帶大家參觀正在裝潢的辦公室。

