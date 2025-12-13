快許願！雙子座流星雨大爆發…12星座「週末運勢」一次看

週末這2天剛好遇上「雙子座流星雨」爆發期，想向流星許願的人，不妨把握機會！（翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你的週末計劃是什麼？娛樂圈本週最夯話題莫過於「F4變F5夢幻合體」一事，台灣男團F4成員言承旭、周渝民與吳建豪，搭檔「天王」周杰倫與「五月天」阿信，組成限定新團「F5」發行新歌《恆星不忘》。回首2001年，一首《流星雨》紅遍大街小巷，也帶動「華流」一詞的興起，成為影響娛樂圈的現象級流行文化。

不過，你知道週末這2天剛好遇上「雙子座流星雨」迎來爆發期嗎？想向流星許願的人，千萬別再錯過這個機會了！

塔羅牌暨占星專家艾菲爾提醒，本週末的能量像一場輕柔卻強而有力的整頓，處女座下弦月帶來「清理、收尾、調整節奏」的訊號，提醒我們把累積已久的情緒、家務、檔與生活小事好好整理，替自己騰出新的空間。而水星進入射手座後，思緒變得更開闊，特別適合旅行、學習、拓展視野，讓心重新找到自由的方向。其中，最令人期待的是，雙子座流星雨在這兩天迎來爆發期，象徵宇宙訊息快速流動，也像一盞燈照亮我們忽略的真相。

艾菲爾根據星象，除了分析12星座在週末這兩天的運勢，也建議大家週末不妨放慢節奏，好好感受生活的呼吸節奏，晚上也別忘了抬頭看看星空，也許「一顆流星」就能帶走你的疲憊、帶來新的願望與希望。

（註：請同時參考太陽、上升星座。太陽為主，上升為輔！）

♈白羊座

本週末你的能量在「重新對齊生活節奏」，像是在忙碌中突然看清焦點。下弦月讓你想把雜亂的行程砍掉，回到真正重要的事情上。財運方面，你會意識到某些花費其實並不必要，重新調整支出後反而更安心。感情則因水星進入射手的影響而變得更直白，你可能會主動說出心裡話，也更願意表達需求，使對方更懂你。工作上適合做收尾、結案、整理檔，你會發現一些之前忽略的小細節需要補強。週末人際運勢偏向輕鬆，不必強求社交，待在舒適的空間反而更能充電。晚上記得抬頭看看雙子座流星雨，對你來說是「重新許願、重設方向」最好的時刻。

➤流星許願指南：把願望寫在紙上折成三角形，放在枕頭底一天。

♉金牛座

這個週末的你特別想「把不穩定的事定下來」。處女座下弦月讓你的耐心與務實特質被放大，你會很想把家務、生活雜事好好整理一次，結束後會有深層的安心感。財運方面偏向穩定，但要特別注意線上交易、信用卡自動扣款，有可能會發現多扣或不必要的服務。感情上則進入「慢慢靠近」的氛圍，你的溫柔被看見，也更有吸引力。工作與人際部分，水星進入射手提醒你放寬心，不要鑽牛角尖，越放鬆反而越順。身體健康部分建議留意腸胃與睡眠，週末以清淡飲食最有助平衡。夜晚的雙子流星雨會讓你突然想變得更輕盈，為明年打開新的生活節奏。

➤流星許願指南：晚上10點向北方安靜站1分鐘後許願。

♊雙子座

身為本週末的主角，你會明顯感到「訊息流動變快，心也跟著清明起來」。下弦月讓你回頭看見那些拖延的事情，並產生強烈「現在就要把它處理掉」的衝動。財運上有機會發現被忽略的費用明細或退款機會。愛情則進入「真話時刻」，你說出口的每一句都更真實，也更容易觸及對方心底。工作面適合完成未完成的案子，也有機會透過靈光乍現解決卡關。水星入射手後，人際互動變得更熱絡，意外收到朋友邀請或重要消息。健康部分提醒注意肩頸與腦袋過度運轉，多喝水可減少焦躁。夜裡記得抬頭看流星雨，你的願望特別容易被宇宙聽見。

➤流星許願指南：看到第一顆流星時，把願望快速在心中默念3次。

♋巨蟹座

本週末的你特別渴望「把心放回平靜的位置」。處女座下弦月讓你想整理生活，也整理情緒，有些壓在心裡的負擔終於能看清、放下。財運屬於細節盤點運，你可能會發現某些訂閱、支出可以取消。感情上則走溫柔理解路線，伴侶會需要你的安定感，而你也能得到更多安全感回饋。工作或家庭方面，適合做簡單收尾，不需要太拚，緩下來反而更準確。水星進入射手後，你在健康上的直覺特別準，容易察覺身體負擔，建議補眠與補水。這個週末若能獨處一下，運勢會更亮。夜裡的流星雨能提升你的心靈能量，是重建信心的最佳時刻。

➤流星許願指南：悄悄點一盞小燭光，看1分鐘後才許願。

♌獅子座

這週末的你像重新拿回主導權，特別想把生活變得更有效率。處女座下弦月帶來「整理與重整」的力量，你會想清掉堆積很久的待辦，做完後會有罕見的輕鬆感。財運方面適合檢查合約、協議、會員方案，可能會發現更划算的選擇。愛情則是坦誠與熱情並行，你的一句真心會讓關係更透明。工作與人際運勢穩中偏旺，容易被看到、被需要，也可能突然接到短期案子或邀約。水星入射手讓你的創造力被打開，做事情更有靈感。健康留意眼睛與喉嚨，多休息能避免小狀況。夜晚的流星雨對你來說充滿激發力，是許下「突破」願望的好時機。

➤流星許願指南：看流星時把手輕放在心口，深呼吸3次後再祈願。

♍處女座

身為下弦月的核心，本週末你有強烈想「校正生活」的衝動，像是系統更新般，把所有雜訊都清乾淨。你會很有耐心地整理抽屜、書櫃、資料夾，做完後會有前所未有的踏實感。財運方面偏向節制與反思，會開始重新規劃明年的財務結構。感情則進入溫柔細膩期，你的貼心會被看見，也更能與對方聊到深入的心事。工作與健康方面，適合放慢、收斂、做身體掃描，知道什麼該調整。水星進射手提醒你多給自己一點自由，不要把完美當成壓力來源。夜晚的流星雨會讓你的願望「明確化」。

➤流星許願指南：許願前先把手洗一遍，象徵洗掉舊能量。

♎天秤座

這個週末你會覺得「心又重新平衡回來了」。處女座下弦月提醒你停下腳步，把散落的心收回來，並清掉不必要的社交或承諾。財運屬於修正期，可重新分配支出或重新審視合約；感情上則進入自在與真誠的節奏，你會願意分享真正的感受，也更容易被理解。水星進入射手讓你在溝通上變得更有魅力，也更願意說出自己的觀點。健康方面留意腰部、姿勢與肩頸，週末做點伸展最有效。這兩天也適合佈置家裡，讓空間重新有呼吸感。流星雨對天秤座是心靈reset的時刻。

➤流星許願指南：站在窗邊對著天空輕說一句「我準備好了」。

♏天蠍座

本週末你的直覺特別強，像能清楚感受到什麼該留、什麼該放下。處女座下弦月帶來「整理真相」的力量，你會發現一些細節問題，並準備做出更明確的選擇。財運注意小筆漏財，尤其是臨時花費。愛情則偏向深度交流期，你說出的真心話可能讓關係更靠近，也更安全。工作上適合研究、分析、收尾，效率比平常高。水星進射手提醒你別把壓力放太重，放鬆一點反而更好運。健康方面建議多補水、多睡，避免過度敏感與疲勞。夜裡的流星雨會給你新的靈感或領悟。

➤流星許願指南：許願前先閉眼10秒，把不要的念頭吐氣「吹掉」。

♐射手座

水星剛進入你的星座，週末的你明顯變得更開朗、思緒更快、想法更自由。處女座下弦月提醒你暫停奔跑，把散亂的生活「收一下」，整理後會跑得更輕鬆。財運上適合盤點年度支出，可能會找到節省空間。愛情則進入坦率直接期，你的真話會帶來正面效果。工作方面思路大開，適合把想法記下來，有機會成為未來的計畫。健康部分建議留意火氣、熬夜與腸胃。夜裡的雙子流星雨對你的影響最大，像是宇宙正在更新你的方向感。

➤流星許願指南：看見流星時大聲在心裡說「讓我更自由」。

♑摩羯座

本週末你會覺得「事情終於慢下來了」，能夠把堆積的生活瑣事好好整理。處女座下弦月讓你特別想做收尾與系統化整理，結束後會有強烈的掌控感。財運方面偏向穩定，但提醒注意銀行帳務或報價細節。感情上進入溫柔耐心期，你願意陪伴、願意理解，也能讓關係更穩固。工作上適合安靜地把資料、檔案、規劃補齊，效率反而更高。水星入射手讓你的內在開始找尋更深層的意義，也會想做點改變。健康方面注意骨頭、關節與消化。夜晚的流星雨會給你新的耐心與新的解答。

➤流星許願指南：許願前先慢慢走20步，讓心沉穩下來。

♒水瓶座

這個週末你的靈感與心靈能量都被放大。下弦月讓你想整理的是「精神空間」，包括習慣、界線、期待。財運方面提醒注意衝動購買，保持清晰頭腦最重要。感情則屬於直覺交流期，你會突然理解對方的想法，也更能坦白自己的感受。工作上適合做創意整理、資料盤點或事前規劃，效率不會快，但會準確。水星入射手讓你的人際互動變輕鬆，容易遇到志同道合之人。健康方面需注意睡眠與水分，避免精神耗損。夜裡的雙子流星雨對你特別有靈感推動力。

➤流星許願指南：許願後在心裡說一句「我願意迎接改變」。

♓雙魚座

這個週末你特別需要「整理內心的感受」，像是把沉在心底的情緒慢慢撈起來，並安全地放下。處女座下弦月讓你想把生活中的混亂簡化，家務、檔、小物的整理會帶來很大療癒感。財運提醒注意情緒化消費。愛情則甜中帶真，你願意更多付出，也更能被理解。工作方面適合安靜處理細活，不必急著衝刺。水星入射手讓你對未來的想法更明確，會開始重新設定方向。健康需注意免疫力、睡眠與腸胃，多休息效果最佳。夜裡的流星雨有助你清理舊念頭，迎接新的可能。

➤流星許願指南：許願前先喝一小口水，象徵「讓心恢復流動」。

【占星達人 艾菲爾老師】

．專長：星座占星、塔羅牌、東方姓名學、解夢、水晶占卜、貝殼占卜、生命靈數

．經歷：命運好好玩節目專任老師；台灣、香港MSN座塔羅頻道專欄作家；台灣、大陸新浪網星座頻道 專欄作家；元大投信星座理財專欄作家；非凡商業週刊專欄作家

．著作：《塔羅占卜101》、《跟艾菲爾學塔羅》、《2012末日。預言》

