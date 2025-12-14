自由電子報
娛樂 最新消息

花500萬動刀＋刺青！《不良一族尋愛記》乙葉整形史全攤牌

日媒挖出乙葉整形前後對比照，網友驚呼女大十八變。（翻攝自IG）日媒挖出乙葉整形前後對比照，網友驚呼女大十八變。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「整形美女」乙葉（おとさん）在最新日綜《不良一族尋愛記》以覆蓋上半身的日式傳統刺青、強勢外貌、細膩內心，一躍成為人氣成員；她在節目中對「轉學生」天星坦言自己整形，有部落格挖出她整形前後對比，令網友直呼女大十八變。

乙葉在節目中坦承有整形，令不少觀眾對此相當好奇，她曾在訪談中詳細提及整形的心路歷程，直言：「可能因為我是比較晚出生的孩子，父母與身邊的大人都非常疼愛我。」身邊的人不斷稱讚她很可愛、能當模特兒，讓她全盤接受。

乙葉整形心路歷程惹哭網友。（翻攝自IG）乙葉整形心路歷程惹哭網友。（翻攝自IG）

不過乙葉笑稱，「回頭看整形前的照片就知道，其實也沒有到那種程度」，正因為被眾人期待著，她覺得自己非得成為「可愛的人」不可，因此矛盾的心情令她十分痛苦。」

她表示，其實並不是討厭原本的長相而覺得「非整不可」，「多少還是有些外貌上的自卑，像是眉毛不容易長、累的時候雙眼皮會變成三層、因為顳顎關節症導致下顎比較寬，正面看鼻子有點塌塌的，都是很普通的煩惱。」

乙葉外表強悍，內心細膩。（翻攝自IG）乙葉外表強悍，內心細膩。（翻攝自IG）

但真正令乙葉最痛苦的，是陷入必須回應父母的期待，「一種我自己背負起來的使命感。」

乙葉坦言：「整形總共花了500萬日幣（約台幣100萬元）左右，一開始是高中時期割了雙眼皮，趁連假跟父母說要外宿（笑）。之後高中畢業後，做了鼻子、眼睛、眉毛的霧眉，還有手臂抽脂、隆胸手術。」

她認為整形與刺青雖常被視為對身體不必要的傷害、帶有負面形象，但對她而言：「那是能讓人變得正向的一種魔法。」表示沒有後悔過，並說：「我已經做好覺悟，不會過著後悔的人生。」

點圖放大header
點圖放大body

