娛樂 最新消息

邵雨薇戲曲裝登場又甜又殺 《啵Me》曖昧初孟軒

邵雨薇（左）將在《啵me之我的青春住了鬼》展現傳統戲曲之美。（風暴國際提供）邵雨薇（左）將在《啵me之我的青春住了鬼》展現傳統戲曲之美。（風暴國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕全新愛情靈異電影《啵Me之我的青春住了鬼》今（17）釋出預告，一口氣丟出曖昧、驚嚇與夢想交織的關鍵畫面，話題立刻發酵。

電影由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙等人主演，故事直攻「快倒閉劇團＋鬧鬼劇院」設定，被網友笑稱是「最浪漫也最危險的追夢方式」。

片中初孟軒飾演一名年輕導演，帶著李雪、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒組成「青春五人幫」，面對劇團即將倒閉的現實，只好孤注一擲，勇闖傳說中鬧鬼的老劇院，希望靠一齣戲翻轉人生，沒想到戲還沒排完，怪事卻接二連三發生。

邵雨薇（左）在片中對初孟軒相當關心。（風暴國際提供）邵雨薇（左）在片中對初孟軒相當關心。（風暴國際提供）

在詭譎劇院裡，初孟軒遇見邵雨薇飾演的劇場管理者，兩人從工作夥伴開始，感情在一次次排戲與磨合中慢慢升溫，預告中曖昧眼神、近距離對戲滿滿，被粉絲直呼：「這對好危險，但好好嗑！」

初孟軒坦言，第一次和邵雨薇合作其實非常緊張，尤其是有不少近距離對戲，「一開始會很小心，任何肢體接觸都要反覆確認，怕不小心冒犯對方。」直到某次聊天，邵雨薇私下對他說了一句話：「要學會勇敢。」讓他徹底放下顧慮。

預告亮點之一，就是邵雨薇身穿戲曲服裝登台演出，不只唱腔、身段到位，後段甚至還有武打畫面，全部都是她為戲苦練的成果。她直言：「戲曲真的不只是動作，唱歌、表情、情緒都很難，但走進這些故事後，會被文字和旋律深深打動。」

讓人驚喜的是，電影主題曲《等不到的等》竟由「國師」唐綺陽首度開金口演唱，溫柔又直擊人心的歌聲，讓不少粉絲直呼「完全沒想到」、「國師連唱歌都要療癒人」。

《等不到的等》將於19日電台首播、21日晚間YouTube上架MV，《啵Me之我的青春住了鬼》明年1月23日全台上映。

