自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最短命新人」！Heya才出道就喊卡 陳子鴻不捨發聲了

〔記者陳慧玲／台北報導〕虛擬歌手Heya日前才剛「出道」，推出單曲《HEYA 》，沒想到MV上線後雖有不少網友喜歡，但是也引來一些負評，包括她的原民少女身份設定，以及對動物保護的內容著墨，面對爭議，一手推動Heya誕生的知名製作人陳子鴻已先將MV下架，今（14日）並宣布取消計劃。

虛擬歌手Heya。（喜歡音樂提供）虛擬歌手Heya。（喜歡音樂提供）

陳子鴻今談到：「宣佈計畫暫停那一刻，我看到同事紅了眼眶、泛著淚。那一瞬間，我心裡也很難受，因為我知道，那不是失敗的眼淚，而是為了一個拼到最後、卻被迫停下來的作品。」

Heya的誕生集結許多人的心力，不過部分網友不滿她的原民身分設定，批是「文化挪用」，終結這個計劃，陳子鴻安慰團隊：「不是你們不夠好，只是有些時候，為了走得更遠，我們必須先停下來調整腳步。」

另外陳子鴻也表示：「謝謝你們，用力到這個程度。下次我會思考更周延，才不會辜負大家的努力。我們記取這次的教訓，繼續往我們認為對的方向前進。」

面對網路負評，陳子鴻對團隊致歉：「外界不了解做這件事的難度和初衷，讓你們承受了這些批評，對不起，也謝謝你們，我最優秀的團隊。你們的努力，我不會忘記。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中