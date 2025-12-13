高欣欣結婚5年補辦婚宴 李國超被問洞房脫口很久沒行房

李國超（右）和高欣欣補請婚宴，他甜吻老婆臉頰。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾、蕭方綺／台北報導〕61歲李國超、56歲高欣欣愛情長跑20年，2020年登記結婚，昨迎來結婚5週年，特別補辦「百歲銀髮婚宴」與親友同慶。受訪提到上月逝世的音樂人好友屠穎，兩人瞬間落淚，場面動人。

高欣欣（左）和李國超講到過世老友屠穎，忍不住哀戚落淚。（記者胡舜翔攝

李國超哽咽說：「感觸很深，我在年少一起玩音樂、一起長大的摯友，前陣子離開我們了，今天特別留一個空位給他。」他也感嘆2025年多事之秋，「年底辦婚宴希望給大家沾喜氣，把不好的運氣、霉運帶走」。

陳美鳳穿了喜氣紅色上衣，包了5位數紅包祝福「老新人」。（記者胡舜翔攝）

因已結婚5年，加上李國超是二婚，親友收到喜帖都笑問：「不是結過了？要結幾次？」談到補辦原因，高欣欣說：「今年工作告一段落，有時間了，超哥家人很希望我們有喜宴。」

賴慧如（左）和老公劉家銘參與婚禮。（記者胡舜翔攝）

大哥李天柱變身婚禮歌手

傅子純（左起）、兵家綺和游安順擔任婚禮招待。（記者胡舜翔攝）

婚禮細節幾乎由高欣欣負責，半年前就開始籌備，「我12月開始每天都搞到4、5點才睡，這位李大爺比較隨遇而安，因為所有事情都是我在做」，李國超立刻回：「這不是隨遇而安，叫做完全配合。」兩人一度同時開口說話，他脫口碎唸：「大人講話，小孩幹嘛插嘴。」展現老夫老妻的拌嘴日常。

李天柱在婚宴上獻唱，李國超透露，兩人40年前拍《幾度夕陽紅》相識，他笑說：「他當年帶著我去表演、去風花雪月，他知道我要辦婚禮時，主動說『阿超，我一定要來，而且我要上台唱歌』，李天柱永遠是我的大哥，很棒。」

老夫老妻披白紗走紅毯超感動

高欣欣也提到，拍戲多年，為戲穿白紗的機會不多，她細想後說：「我這輩子只跟兩個人走過紅毯。」一位是2005年以《意難忘》入圍金鐘女配時與石英；另一位就是身旁的老公。李國超說：「彩排走紅毯時，我真的很感動，我看著欣欣說『我們真的辦喜宴了』。」被問婚宴後會洞房嗎？李國超脫口：「什麼洞房？很久沒行房了！」笑翻全場。

這場婚宴賓客雲集，陳美鳳、賴慧如夫妻檔都是座上賓，傅子純、兵家綺和游安順則擔任招待。陳美鳳包了5位數紅包，金額跟上月包給邱澤的一樣，「都是心意」，問她一年要包多少紅包？她樂呵呵稱愈多愈好，「雖然我包的金額不一定多，但能送出，表示開心的人愈來愈多」。

胡瓜昨鬆口和民視已經確定不續約，他主持的《綜藝大集合》明年1月最後錄影。陳美鳳樂觀表示：「這是瓜哥應該有他自己規劃，山不轉路轉，有一天搞不好又轉回來了。」賴慧如身為《大集合》主持群之一，溫情喊話胡瓜：「我們會盡力挽留，知道他一定會回來的！」

而陳美鳳和言承旭私交好，對於近日F4合體，卻少了朱孝天風波，陳美鳳先誇言承旭很貼心，早就問她要不要去看「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，但她恰巧已有工作。至於有沒有聊到朱孝天？陳美鳳圓融回「一切都是緣分吧！」

