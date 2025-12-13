自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

高欣欣結婚5年補辦婚宴 李國超被問洞房脫口很久沒行房

李國超（右）和高欣欣補請婚宴，他甜吻老婆臉頰。（記者胡舜翔攝）李國超（右）和高欣欣補請婚宴，他甜吻老婆臉頰。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾、蕭方綺／台北報導〕61歲李國超、56歲高欣欣愛情長跑20年，2020年登記結婚，昨迎來結婚5週年，特別補辦「百歲銀髮婚宴」與親友同慶。受訪提到上月逝世的音樂人好友屠穎，兩人瞬間落淚，場面動人。

高欣欣（左）和李國超講到過世老友屠穎，忍不住哀戚落淚。（記者胡舜翔攝高欣欣（左）和李國超講到過世老友屠穎，忍不住哀戚落淚。（記者胡舜翔攝

李國超哽咽說：「感觸很深，我在年少一起玩音樂、一起長大的摯友，前陣子離開我們了，今天特別留一個空位給他。」他也感嘆2025年多事之秋，「年底辦婚宴希望給大家沾喜氣，把不好的運氣、霉運帶走」。

陳美鳳穿了喜氣紅色上衣，包了5位數紅包祝福「老新人」。（記者胡舜翔攝）陳美鳳穿了喜氣紅色上衣，包了5位數紅包祝福「老新人」。（記者胡舜翔攝）

因已結婚5年，加上李國超是二婚，親友收到喜帖都笑問：「不是結過了？要結幾次？」談到補辦原因，高欣欣說：「今年工作告一段落，有時間了，超哥家人很希望我們有喜宴。」

賴慧如（左）和老公劉家銘參與婚禮。（記者胡舜翔攝）賴慧如（左）和老公劉家銘參與婚禮。（記者胡舜翔攝）

大哥李天柱變身婚禮歌手

傅子純（左起）、兵家綺和游安順擔任婚禮招待。（記者胡舜翔攝）傅子純（左起）、兵家綺和游安順擔任婚禮招待。（記者胡舜翔攝）

婚禮細節幾乎由高欣欣負責，半年前就開始籌備，「我12月開始每天都搞到4、5點才睡，這位李大爺比較隨遇而安，因為所有事情都是我在做」，李國超立刻回：「這不是隨遇而安，叫做完全配合。」兩人一度同時開口說話，他脫口碎唸：「大人講話，小孩幹嘛插嘴。」展現老夫老妻的拌嘴日常。

李天柱在婚宴上獻唱，李國超透露，兩人40年前拍《幾度夕陽紅》相識，他笑說：「他當年帶著我去表演、去風花雪月，他知道我要辦婚禮時，主動說『阿超，我一定要來，而且我要上台唱歌』，李天柱永遠是我的大哥，很棒。」

老夫老妻披白紗走紅毯超感動

高欣欣也提到，拍戲多年，為戲穿白紗的機會不多，她細想後說：「我這輩子只跟兩個人走過紅毯。」一位是2005年以《意難忘》入圍金鐘女配時與石英；另一位就是身旁的老公。李國超說：「彩排走紅毯時，我真的很感動，我看著欣欣說『我們真的辦喜宴了』。」被問婚宴後會洞房嗎？李國超脫口：「什麼洞房？很久沒行房了！」笑翻全場。

這場婚宴賓客雲集，陳美鳳、賴慧如夫妻檔都是座上賓，傅子純、兵家綺和游安順則擔任招待。陳美鳳包了5位數紅包，金額跟上月包給邱澤的一樣，「都是心意」，問她一年要包多少紅包？她樂呵呵稱愈多愈好，「雖然我包的金額不一定多，但能送出，表示開心的人愈來愈多」。

胡瓜昨鬆口和民視已經確定不續約，他主持的《綜藝大集合》明年1月最後錄影。陳美鳳樂觀表示：「這是瓜哥應該有他自己規劃，山不轉路轉，有一天搞不好又轉回來了。」賴慧如身為《大集合》主持群之一，溫情喊話胡瓜：「我們會盡力挽留，知道他一定會回來的！」

而陳美鳳和言承旭私交好，對於近日F4合體，卻少了朱孝天風波，陳美鳳先誇言承旭很貼心，早就問她要不要去看「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，但她恰巧已有工作。至於有沒有聊到朱孝天？陳美鳳圓融回「一切都是緣分吧！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中