娛樂 最新消息

宇宙人攻蛋先慶生 方Q興致高昂「狂甩小龍」預告彩蛋

宇宙人趁著練團替方Q（中）慶生。（相信音樂提供）宇宙人趁著練團替方Q（中）慶生。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕宇宙人本週六攻蛋開唱，團員趁著排練替壽星方Q慶生，悄悄為他舉辦「宇宙人21週年抓周儀式」，預測他這次在演唱會可能會展現的驚喜。方Q把生日願望全留給演唱會，「希望12月20日宙友們一起嗨到爆！」

宇宙人「α：回到未來1986」小巨蛋演唱會進入倒數，全團進入備戰模式，不只密集練團，這次還加入「練舞」行程。延續去年與高中夥伴白河幫在舞台上的默契，這次再度合體排練全新橋段，為演出增添更多看點。

去年方Q在20週年演唱會以Bass Solo掀高潮，今年希望帶來不同表演方式，他笑說：「去年大家看到我酷酷的那一面，這次想挑戰更意料之外的表演。」阿奎補充：「方Q靈感多到我們跟不上，乾脆讓他抓周，把所有可能元素一次選。」小玉則笑稱：「感覺他每一樣都玩得很投入，有點怕他全部搬上舞台。」

見到鐵琴、三角鐵、爵士鼓、麥克風以及蛇玩偶等道具，方Q一看到蛇玩偶立刻興沖沖地拿起來甩，小玉立刻笑說：「完蛋了，他是不是要台上『與小龍共舞』？還是要表演「抓龍」？」讓現場笑成一片。白河幫也打趣說：「方Q今年的狀態看起來興致高昂，我們大家都很期待他要玩什麼。」

