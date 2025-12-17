女星砸十萬辦生日趴！「超高規格曝光」寵物也比照辦理

〔記者林欣穎／台北報導〕藍心湄主持《女人我最大》本集邀請成語蕎、嘻小瓜、林襄、小筠、李明川與若熙娘娘，大聊節慶儀式感與派對趣事，從重金精心策劃的生日派對，再到年底熱門耶誕景點，現場話題笑聲不斷。

成語蕎自曝生日派對最高曾斥資十萬。（TVBS提供）

對生日擁有滿滿儀式感的成語蕎，向來以最高規格打造生日派對，曾辦過《大亨小傳》、芭比風等主題，她都不惜重本精心規劃，從服裝造型、背板、氣球場景、 DJ 表演與酒水細節全都不馬虎，自曝最高曾斥資十萬，只為讓派對完美呈現，李明川更在旁加碼爆料，連她家的貓咪生日也「比照辦理」，蛋糕、氣球一樣是精心客製，引來眾人羨慕笑問：「妳家還缺貓兒子嗎？」

嘻小瓜則接力分享在泰國過生日的「尊榮待遇」，透露當店家得知自己是來慶生之後，立刻安排專人帶他走員工通道，一路護送到熱門拍照打卡點，現場更有保全為了嘻小瓜騰出空間，讓他能從容拍照留念，被如此貴賓式對待，他忍不住大讚泰國人情緒價值給好給滿，留給他難忘的生日回憶。

嘻小瓜分享在泰國過生日的「尊榮待遇」。（TVBS提供）

聊到即將到來的耶誕節，小筠則提到必訪的「新北歡樂耶誕城」，今年以「馬戲嘉年華」為主題，並與國際 IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，打造史上規模最大的沉浸式展演，四大燈區遍布滿滿的裝置，多座光廊更成必拍打卡聖地，一出捷運就能感受到滿滿耶誕氛圍。

