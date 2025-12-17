自由電子報
娛樂 最新消息

SHINee KEY捲「打針阿姨」爭議 首發聲道歉暫停活動止血

KEY沉默多日終於發聲。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣男團SHINee成員KEY近來捲入非法醫療施術爭議，還被爆與「打針阿姨」A某有往來，今（17）首度發表立場並致歉，宣布暫停活動！

KEY的所屬公司SM娛樂今日表示：「KEY在朋友的推薦下，前往位於首爾江南區、由A某任職的醫院就診。」公司說明：「之後KEY也持續在該醫院接受診療，近期因不便前往醫院的情況下，曾有數次在家中接受診療的情形。」承認曾在醫療機構之外接受診療的事實。

不過KEY方面補充說：「是在將A某視為醫師，且對方亦未做任何特別說明的情況下，未意識到在家中接受診療會構成問題。」並表示：「KEY近期因A某捲入醫師執照爭議，才首次得知對方並非醫師，對此感到非常混亂，也正深刻反省自身的無知。」

此外，KEY表達暫停活動的意向，公司表示他已認知到此事件的嚴重性，決定退出目前已排定的行程，以及正在出演中的節目。」

KEY先前被要求和「打針阿姨」A某的關係作出說明，但人在美國巡演，始終保持沉默，事件延燒超過10天，終於在今天認了，決定暫停活動以示負責。

點圖放大body

