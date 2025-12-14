才登大巨蛋大團圓 「民歌之父」楊弦驚傳過世享壽75歲 鄭怡感傷哀悼

楊弦在1975年時發行《中國現代民歌集》專輯，被稱為首張「民歌」的專輯，他也被尊稱為「民歌之父」。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕被尊為「民歌之父」的楊弦，11月22日才剛登上大巨蛋參與「民歌大團圓」演唱會，沒想到驚傳昨（13日）日病逝，享壽75歲，民歌天后鄭怡在社群不捨悼念：「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」

「民歌之父」楊弦（右三）驚傳過世。（中華音樂人交流協會提供）

鄭怡談到，今天下午看到有朋友在群組說很著急聯絡不到楊弦老師，結果得知楊弦已經在昨天過世，據了解，中華音樂人交流協會在群組已證實此消息，楊弦太太目前也正在處理後事，協會將討論有何可以協助的地方。

「民歌之父」楊弦（前排左一）在今年2月時，曾與民歌手開心齊聚小巨蛋演出。（中華音樂人交流協會提供）

另外鄭怡提到：「我高一的時候，《中國現代民歌集》出版，楊弦將余光中的詩譜成曲，深受年輕學子的喜愛，1975年6月6日在中山堂舉辦現代民歌演唱會，開啟了民歌元年。那時年輕人多半唱英文歌，在1979年中美斷交之後，年輕人拿起吉他自發地開始創作，寫自己的歌唱自己的歌，於是民歌運動蓬勃地發展，遍地開花。今年已到了民歌50年，走過半個世紀，在11月22日唱進了大巨蛋，仍是楊弦大哥帶領70幾位歌手唱了7個半小時。」

上個月在大巨蛋的「民歌大團圓」演唱會，就有許多歌手感嘆，許多傑出民歌手相繼離世，因此能在吳楚楚的力促下登上大巨蛋高唱民歌，對很多歌手來說都格外珍惜，只是沒想到楊弦才和大家「大團圓」，不到一個月就離世，讓人不捨。

