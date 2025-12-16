自由電子報
娛樂 電視

潘慧如潛進「上帝的水族箱」 一入水鯊魚、鬼蝠魟全來了

〔記者李紹綾／台北報導〕潘慧如甫從帛琉返台，這趟旅程讓她直呼「真的會捨不得離開」，她一下水就看到鬼蝠魟從頭頂飛過，旁邊還有鯊魚在巡場，「那一刻真的會忘記呼吸」。

潘慧如赴帛琉進行Sup秘境探險。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如赴帛琉進行Sup秘境探險。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。除了潛水，她也換上SUP，滑進洛克群島之間，紅樹林與石灰岩島嶼一路展開，讓人不自覺慢下來。

潘慧如赴帛琉進行Sup秘境探險。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如赴帛琉進行Sup秘境探險。（球狀星團娛樂公司提供）

住宿方面，潘慧如選擇入住當地五星等級的老爺大酒店，無敵海景房可欣賞日出景色，甚至幸運遇見彩虹。她笑說：「旅行就是要放鬆、要舒服，住得好，整趟旅程真的差很多。」

潘慧如赴帛琉進行Sup秘境探險。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如赴帛琉進行Sup秘境探險。（球狀星團娛樂公司提供）

旅程中最有趣的插曲，發生在抵達當天。因為太忙來不及租車，她原本以為可以在機場搭計程車，沒想到一落地卻完全沒有車。正當她一臉困惑時，機場人員主動關心，甚至親自開車送她到飯店。她笑著回憶：「一下飛機就感受到帛琉人的熱情。」

潘慧如赴帛琉進行Sup秘境探險。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如赴帛琉進行Sup秘境探險。（球狀星團娛樂公司提供）

今年潘慧如開始經營自媒體，完成西班牙朝聖之路的旅程，相關影片引起不少共鳴。也因此，她正式啟動全新拍攝企劃「海島慢旅」，希望用自己的視角，帶大家走進世界各地的海島，住好飯店、吃美食、潛水，感受更慢、更深的旅行節奏。

潘慧如在帛琉的無人島享受陽光。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如在帛琉的無人島享受陽光。（球狀星團娛樂公司提供）

今年上半年，潘慧如已規劃帛琉、馬爾地夫、宮古島、富國島等行程。被問到旅費是否驚人，她坦言有時光是機票就十萬起跳，因此也積極與航空公司、觀光局及飯店洽談合作，希望在不影響內容品質的前提下，讓拍攝旅費降到最低。

潘慧如在帛琉的無人島享受陽光。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如在帛琉的無人島享受陽光。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如在帛琉潛水看鯊魚。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如在帛琉潛水看鯊魚。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如在帛琉潛水遇見成群的魚。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如在帛琉潛水遇見成群的魚。（球狀星團娛樂公司提供）

潘慧如開心在帛琉潛水。（球狀星團娛樂公司提供）潘慧如開心在帛琉潛水。（球狀星團娛樂公司提供）

對潘慧如來說，旅行不只是遠行，而是一種生活選擇；而「海島慢旅」，正是她想分享給觀眾的節奏。

