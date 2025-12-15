自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

最夯恰吉來了！王世堅神助攻加持 白冰冰擊敗胡瓜收視封王

《超級冰冰Show》收視開紅盤。（民視提供）《超級冰冰Show》收視開紅盤。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週六晚間八點招牌節目《超級冰冰Show》上週六（12/13）以主題「超激勵人生奮鬥金曲秀」強勢出擊，收視表現全面開紅盤，全方位奪下同時段收視冠軍。根據最新數據顯示，4歲以上全體收視平均達2.26、最高收視衝上2.75，同時在25至49歲年輕族群也以1.29稱霸全台，氣勢相當驚人。

左起陳宥辰賴哿萲合唱，讓全台灣觀眾震撼。（民視提供）左起陳宥辰賴哿萲合唱，讓全台灣觀眾震撼。（民視提供）

節目中「超級孩子王」單元成為當晚最大亮點，新挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱掀起高潮，其中年僅14歲的賴哿萲演唱《下午的一齣戲》，一開口高音瞬間震撼全場，不僅讓棚內來賓起雞皮疙瘩，也成功拉抬收視，拿下週六夜晚最高收視點，成為觀眾熱議焦點。

王世堅神助攻加持　白冰冰領軍《超級冰冰Show》穩坐冠軍。（民視提供）王世堅神助攻加持　白冰冰領軍《超級冰冰Show》穩坐冠軍。（民視提供）

宛如拉斯維加斯大秀，白冰冰3公尺高空開唱。（民視提供）宛如拉斯維加斯大秀，白冰冰3公尺高空開唱。（民視提供）

被粉絲封為「演藝圈媽祖婆」的白冰冰，當晚更是火力全開、顯靈助攻。她挑戰站上3公尺高台高空演唱《醉情歌》，搭配帥氣皇帝造型，與少女團體「Give Me Five」順口溜合唱《遊台灣》，以深厚唱功與零NG實力，一口氣帶觀眾遊遍全台景點，宛如穿越古代宮廷般精采。節目還邀來話題十足的「最夯恰吉」王世堅驚喜助陣，神助攻等級的登場，讓整個團隊從容應戰、氣勢封神。

白冰冰登高3公尺大展神威，《超級冰冰Show》全勝奪冠（民視提供）白冰冰登高3公尺大展神威，《超級冰冰Show》全勝奪冠（民視提供）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中