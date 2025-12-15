最夯恰吉來了！王世堅神助攻加持 白冰冰擊敗胡瓜收視封王

《超級冰冰Show》收視開紅盤。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週六晚間八點招牌節目《超級冰冰Show》上週六（12/13）以主題「超激勵人生奮鬥金曲秀」強勢出擊，收視表現全面開紅盤，全方位奪下同時段收視冠軍。根據最新數據顯示，4歲以上全體收視平均達2.26、最高收視衝上2.75，同時在25至49歲年輕族群也以1.29稱霸全台，氣勢相當驚人。

左起陳宥辰賴哿萲合唱，讓全台灣觀眾震撼。（民視提供）

節目中「超級孩子王」單元成為當晚最大亮點，新挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱掀起高潮，其中年僅14歲的賴哿萲演唱《下午的一齣戲》，一開口高音瞬間震撼全場，不僅讓棚內來賓起雞皮疙瘩，也成功拉抬收視，拿下週六夜晚最高收視點，成為觀眾熱議焦點。

王世堅神助攻加持 白冰冰領軍《超級冰冰Show》穩坐冠軍。（民視提供）

宛如拉斯維加斯大秀，白冰冰3公尺高空開唱。（民視提供）

被粉絲封為「演藝圈媽祖婆」的白冰冰，當晚更是火力全開、顯靈助攻。她挑戰站上3公尺高台高空演唱《醉情歌》，搭配帥氣皇帝造型，與少女團體「Give Me Five」順口溜合唱《遊台灣》，以深厚唱功與零NG實力，一口氣帶觀眾遊遍全台景點，宛如穿越古代宮廷般精采。節目還邀來話題十足的「最夯恰吉」王世堅驚喜助陣，神助攻等級的登場，讓整個團隊從容應戰、氣勢封神。

白冰冰登高3公尺大展神威，《超級冰冰Show》全勝奪冠（民視提供）

