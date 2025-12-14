自由電子報
娛樂 最新消息

超人氣樂團告五人今晚開唱新北耶誕城 即時人流擠破4萬人

「巨星耶誕演唱會」告五人晚間6點低溫開唱，瞬間嗨翻現場萬名歌迷的心。（記者黃政嘉攝）「巨星耶誕演唱會」告五人晚間6點低溫開唱，瞬間嗨翻現場萬名歌迷的心。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」今天第2天開唱，「超人氣Z世代天團」告五人晚間6點開場演唱，天氣無雨，儘管現場10多度低溫，新北市民廣場仍早早擠滿歌迷同嗨，舞台前人潮明顯比昨天還要多，寸步難行，新北市觀光旅遊局指出，今晚6點現場的即時人流至少4萬人，提醒現場民眾注意自身安全，散場時依工作人員引導疏散，行進時緩緩移動勿推擠，安全回家。

告五人開場帶來〈我想要佔據你〉、〈將錯就對〉等等膾炙人口歌曲。（記者黃政嘉攝）告五人開場帶來〈我想要佔據你〉、〈將錯就對〉等等膾炙人口歌曲。（記者黃政嘉攝）

新北歡樂耶誕城活動時間至12月28日，「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」今由告五人震撼開場，帶來〈我想要佔據你〉、〈帶我去找夜生活〉、〈夏天的海冬天的雪〉及〈將錯就對〉等膾炙人口的歌曲，王ADEN、GX「鼓鼓」呂思緯與蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩、高爾宣、熊仔等歌手也輪番登台熱唱，稍晚壓軸由動力火車帶來多首「回憶殺」經典曲目，共同現場氣氛嗨到最高點。

新北市觀光旅遊局指出，今晚6點現場的即時人流至少4萬人，提醒現場民眾注意安全。（記者黃政嘉攝）新北市觀光旅遊局指出，今晚6點現場的即時人流至少4萬人，提醒現場民眾注意安全。（記者黃政嘉攝）

「巨星耶誕演唱會」今晚卡司陣容加上天氣無雨，人潮比昨天還多，廣場後方也擠滿眾多歌迷。（記者黃政嘉攝）「巨星耶誕演唱會」今晚卡司陣容加上天氣無雨，人潮比昨天還多，廣場後方也擠滿眾多歌迷。（記者黃政嘉攝）

「巨星耶誕演唱會」今晚卡司陣容加上天氣無雨，人潮比昨天還多，廣場兩側也擠滿眾多歌迷，寸步難行。（記者黃政嘉攝）「巨星耶誕演唱會」今晚卡司陣容加上天氣無雨，人潮比昨天還多，廣場兩側也擠滿眾多歌迷，寸步難行。（記者黃政嘉攝）

主持人曾子余、陳漢典及「朵拉」謝雨芝幽默主持串場，炒熱氣氛。（新北市觀旅局提供）主持人曾子余、陳漢典及「朵拉」謝雨芝幽默主持串場，炒熱氣氛。（新北市觀旅局提供）

