退《綜藝大集合》主持？胡瓜鬆口「確定不續約」 最後錄影日曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜與民視合約這幾年都不平靜，今年還傳出沒有意願再續約民視，老牌節目《綜藝大集合》恐面臨收攤。近期才剛傳出雙方談判有轉機，不過昨胡瓜出席餐敘就面露難色，說著「很冤枉」並說「明天再談」，今（12）日胡瓜與陳亞蘭、歐弟出席《週末最強大》開播記者會，被問及民視合約，他首度正面回應，強調已經確定不續約，胡瓜主持的《大集合》將會在明年（2026年）1月最後錄影。

胡瓜（右起）與陳亞蘭、歐弟出席《週末最強大》開播記者會。（記者陳奕全攝）

胡瓜主持《大集合》二十多年陪伴無數觀眾，近期爆出不續約，原本才傳將維持原有水準不降價並會續約等，胡瓜則說怕像之前8點時段節目合約有糾紛，今年他在9、10月就先寄出存證信函表明不續約，「當時民視就也祝福，從頭到尾都很尊重我們的決定。」

請繼續往下閱讀...

胡瓜確定不續約，《綜藝大集合》將在明年1月底錄最後一集。（資料照，民視提供）

胡瓜出席《週末最強大》開播記者會。（記者陳奕全攝）

胡瓜強調《大集合》將會錄到1月31日而已，至於外界談到的主持費問題，他也說是子虛烏有，並提到回民視錄除夕單元的部分，是因為民視今年4、5月早早就來邀約，胡瓜今年預計待在華視做除夕，經過華視同意，胡瓜也答應會回民視主持除夕的運動會單元。也說與白冰冰沒有不同台心結，強調根本沒冰過哪來破冰。而民視則回應表示：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法