朱孝天又開砲！疑嗆五迷「酸臭胡蘿蔔」惹眾怒 親解「不上車」原因

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿信12月19日起將與F4成員周渝民、吳建豪、言承旭聯手舉辦4場「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，門票全部秒殺完售，不過朱孝天因為一些因素未在巡演名單行列，日前他透過影片提到，因為拒絕了唱片公司3項要求，被斷了聯繫，事後有網友問他為何其他「F3」都能答應演出，唯獨他不行？朱孝天也做出回應。

阿信常拿著潮牌商品「胡蘿蔔」玩偶出現。（翻攝自IG）

朱孝天說法矛盾，先說自己「被退出」，但事後網友問他不答應唱片公司要求的理由，他說：「可是有些事情真的不能答應的，太昧良心了！」另有網友在他抖音影片留言問他：「相信音樂什麼要求，你說我聽聽，我給你把把關。」朱孝天回應：「不能說啊，會害到別人的，我只是不想上車，不是想擋路。」沒想到這位網友揶揄回他：「你真以為我給你把關？」這句話可惹到朱孝天，他反擊說：「我知道你是酸臭胡蘿蔔啊！」有網友問他：「酸臭胡蘿蔔是什麼意思？」朱孝天直言：「就是又酸又臭的胡蘿蔔啊，很難理解嗎？」

朱孝天發言又引起爭議。（翻攝自IG）

由於「胡蘿蔔」毛絨玩偶一直是阿信的潮牌商品之一，不只五月天粉絲搶買，阿信也經常拿著，在社群都能看到，因此這次朱孝天嗆「酸臭胡蘿蔔」，引起很多「五迷」不滿。

