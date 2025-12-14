自由電子報
娛樂 最新消息

朱學恒提前出獄2隻手變乖巧？ 486先生不信

朱學恒1日提早出獄，被拍到身形瘦了一大圈。（資料照，記者鄭淑婷攝）朱學恒1日提早出獄，被拍到身形瘦了一大圈。（資料照，記者鄭淑婷攝）

〔記者林南谷／台北報導〕「宅神」朱學恒被依強制猥褻罪判刑11月入獄服刑，因在獄中表現良好，提早於1日出獄，前天開直播前往台中知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框，引發網路熱議，網友狂酸「2隻手變乖巧了」，該名老闆娘也在threads貼出與朱學恒合照，對此，網友熱議留言「不要一起吃飯」、「你現在穿這麼露，他還是這麼規矩，手都放在後面了」、「拜託趕快逃跑！」

團購電商名人「486先生」陳延昶13日發文評論朱學恒，強烈懷疑這會不會是一次公關公司在背後操作的「試水溫」？他說，宅神與辣妹闆娘合照時，雙手放在後方，舉止十分紳士，像極了精心設計畫面，意圖傳達一個訊息：「他已經改過自新，學會了與女性保持距離，甚至連肢體語言都變得乖巧。」

朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，因服刑期間表現良好提前出獄，12日開直播前往位於台中知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框。（翻攝自YouTube）朱學恒因強制猥褻罪被判處11月徒刑定讞，因服刑期間表現良好提前出獄，12日開直播前往位於台中知名「手工地瓜球攤」，與辣妹老闆娘同框。（翻攝自YouTube）　　

486先生表示，公眾的厭惡，並非單純針對朱學恒這個人，而是針對他所代表的偽善與權力濫用，「一個長期以道德標準檢視他人，自詡為正義的人，卻做出違背基本道德和法律的行為，這種反差帶來的衝擊，是難以輕易抹滅的。」

他分析，從宅神同框報爆乳老闆娘的媒體報導，他看到的是許多精心計算，「我們當然希望每個人都能有重新做人的機會，但這條路，絕不應該是透過公關包裝、輕描淡寫地回到公眾視野；真正的復出，需要的不是暴瘦的體重數字，也不是乖巧的雙手姿勢，而是真誠、持續且可見的行為改變。」

486先生表示，媒體有報導自由，朱學恒也有重啟人生的權利，但作為一個關心社會脈動的觀察者，每一個人都有權利對這種「恰到好處」的報導保持高度懷疑，而他期待的是：「一個更為真誠、更為負責任的公共空間，而不是一個可以透過公關操作，輕易粉飾太平的舞台；我希望看到的，是真正的自省，而不是一場精心策劃的復出秀，這種只見算計、不見真誠的態度，才是真正令人心寒和厭惡。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

相關新聞：朱學恒出獄同框爆乳闆娘 486先生開第一槍質疑不單純

點圖放大
點圖放大

