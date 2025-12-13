自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新北耶誕城演唱會首日飄細雨 明日由告五人開場

活動伊始由麋先生揭開序曲，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉等作品。（記者黃子暘攝）活動伊始由麋先生揭開序曲，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉等作品。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府自即日起至12月28日在市民廣場舉行歡樂耶誕城，系列活動之一的「巨星耶誕演唱會」今（13）、明（14）日登場。今（13）日演唱會以「音浪狂潮」為主題舉行，由主持人陳漢典、曾子余、「朵拉謝雨芝共同主持，由藝人、音樂人及樂團MIXER麋先生、F.F.O、薛恩、李東軒、Mango Jump芒果醬、「小樂」吳思賢、Ozone及安心亞等接力演出，最後由創作歌手韋禮安壓軸。

儘管今日板橋下著綿綿細雨，仍未澆熄歌迷熱情，廣場與市府周邊萬頭攢動，活動伊始由麋先生揭開序曲，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉等作品，隨後薛恩與《原子少年2》冠軍團F.F.O接續上場，接著李東軒、芒果醬接力登場，主持人陳漢典也將帶來唱跳表演，活動持續進行中。

活動伊始由麋先生揭開序曲，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉等作品。（記者黃子暘攝）活動伊始由麋先生揭開序曲，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉等作品。（記者黃子暘攝）

市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，明日演唱會以「經典再現」為主題，將由樂團告五人開場，以及知名二人演唱組合動力火車等音樂人登場演唱；呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前來參加活動，免去找車位的時間，可更盡情享受表演。

觀旅局補充，詳細活動資訊可上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中