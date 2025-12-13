新北耶誕城演唱會首日飄細雨 明日由告五人開場

活動伊始由麋先生揭開序曲，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉等作品。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府自即日起至12月28日在市民廣場舉行歡樂耶誕城，系列活動之一的「巨星耶誕演唱會」今（13）、明（14）日登場。今（13）日演唱會以「音浪狂潮」為主題舉行，由主持人陳漢典、曾子余、「朵拉謝雨芝共同主持，由藝人、音樂人及樂團「MIXER」麋先生、F.F.O、薛恩、李東軒、「Mango Jump」芒果醬、「小樂」吳思賢、Ozone及安心亞等接力演出，最後由創作歌手韋禮安壓軸。

儘管今日板橋下著綿綿細雨，仍未澆熄歌迷熱情，廣場與市府周邊萬頭攢動，活動伊始由麋先生揭開序曲，帶來〈壞蛋〉與〈天生寂寞〉等作品，隨後薛恩與《原子少年2》冠軍團F.F.O接續上場，接著李東軒、芒果醬接力登場，主持人陳漢典也將帶來唱跳表演，活動持續進行中。

市府觀光旅遊局長楊宗珉表示，明日演唱會以「經典再現」為主題，將由樂團告五人開場，以及知名二人演唱組合動力火車等音樂人登場演唱；呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前來參加活動，免去找車位的時間，可更盡情享受表演。

觀旅局補充，詳細活動資訊可上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

