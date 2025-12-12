王彩樺全素顏怒槓老公「連環外遇」 驚動鄰居PO網險報警

〔娛樂頻道／綜合報導〕能歌善演的「台灣濱崎步」王彩樺在電影《恨女的逆襲》飾演女主角林怡婷的母親，慘遭游安順飾演的丈夫長期連環劈腿外遇，讓她感嘆：「這是一個非常悲慘的女人！」。兩人拍攝爭執戲時，還驚動鄰居差點報警，甚至引起網路熱議，貨真價實的未演先轟動。

王彩樺為《恨女的逆襲》全素顏又增胖演出。（華映提供）

為了詮釋這位疲於生活、靠賣便當養家的堅毅母親，王彩樺展現高度專業，不只全素顏上陣，甚至刻意增胖。她表示：「我不怕素顏，我也不怕畫老妝，一個演員我要演什麼像什麼，該素顏我就素顏，該增胖我就增胖。」即便當時已確定要出席金鐘獎，仍毫不猶豫地犧牲外貌，敬業態度令人讚賞。

王彩樺深受劇本感動，認為這個角色是「傳統吃苦耐勞型」，為了維持家庭，面對丈夫不斷的外遇選擇了認命。對於角色的悲慘處境，她豁達地說：「夫妻不是來感恩就是還債的，任何因緣都是，一切都是最好的安排。」

王彩樺（右）在《恨女的逆襲》飾演林怡婷的母親，為家庭付出一生，幾乎失去自我。（華映提供）

這也是王彩樺與游安順二度合作演夫妻，從恩愛到爆吵，再到形同陌路，讓她大呼過癮，更直讚游安順是「戲神！」並表示：「這次跟順哥演戲是滿爽的！」兩人其中一場激烈的爭執戲，因入戲太深，情緒張力爆棚，竟一度驚動鄰居差點報警，甚至有人將現場動靜PO上社群平台「脆」當晚就引起數萬讚的觀看，為了避免劇透，劇組人員趕緊私下請求對方先移除。

王彩樺回憶笑說：「隔壁鄰居以為我們真的在大吵，還要報警說『樓下有人在吵架』。」雖然不好意思打擾到鄰居，但她也認為，這樣的能量跟衝突，正是表演逼真的證據。

而飾演劈腿慣犯的游安順則表示，與王彩樺對戲默契十足、如魚得水，無需特別準備。不過游安順也喊冤表示：「我跟千娜的關係會讓大家看起來有一點曖昧，但在我的感覺好像什麼都沒有發生！我算是他的良師益友吧？」至於他們的互動到底算是曖昧還是親密工作關係，就讓觀眾看後定義了。

游安順（左）與王彩樺在《恨女的逆襲》中飾演夫妻，從感情融洽演到怒目相對。（華映提供）

導演李宜珊對王彩樺和游安順在片場的表現都讚不絕口，而兩人雖然片中吵吵鬧鬧，但唯一有共識的是對飾演女兒的林怡婷讚譽有加，游安順稱她入圍金馬獎最佳新演員實至名歸。「怡婷是一個努力型的演員，她解讀角色的能力也非常的好，未來我相信也是一個閃亮之星！」

王彩樺也稱讚林怡婷雖然本人害羞可愛，但在電影裡 爆發力十足、自我要求很高，「尤其在練拳擊手都受傷了，看了滿不捨得，但她非常的努力。」《恨女的逆襲》預計2026年1月16日在台上映。

