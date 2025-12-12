15歲柯基遭打縮角落！北市手搖飲老闆虐狗畫面曝光 郭昱晴怒嗆：太可惡

〔記者邱奕欽／台北報導〕社群平台Threads瘋傳一起虐狗事件，引爆全網怒火！影片中一名男子情緒失控，竟對家中15歲高齡犬施暴，畫面讓人不忍直視，大批網友湧入留言，憂心老犬安危並要求立刻救援。對此，立委兼演員郭昱晴今（12日）凌晨也發聲痛斥：「太可惡！」更自曝自己曾去過該男子的飲料店，看過同一隻老科基，氣憤寫下：「睡前看到這個有夠火大！」

郭昱晴痛批手搖飲男老闆虐狗劣行。（組合照，本報資料照、翻攝自Threads）

虐狗影片在社群多個社團快速擴散，畫面中一名男子情緒失控，對15歲高齡犬施暴的畫面掀起大量討論。由於老犬年紀已高、身體脆弱，許多民眾心疼不已，留言直喊「看不下去」、「拜託有人快去救牠」，更擔心牠是否遭受長期傷害，呼籲相關單位立即介入。

隨著事件延燒，有網友指出男子在北市中山區經營飲料店，討論串也湧現相關資訊。對此，郭昱晴得知相關事宜之齁，忍不住在深夜發聲怒斥「太可惡」，並透露自己曾在該店看過一隻科基，「應該就是這個可憐的老孩子」。

男子虐狗影片在社群瘋傳。（組合照，翻攝自Threads）

此外，台北市議員陳宥丞看到後，也回覆已請台北市動保處立刻查明內容真偽，事件持續在社群引發關注，網友已標記地方主管機關與動保團體，希望盡快確認狗狗的健康狀況並啟動救援程序。不少民眾強調，虐狗行為必須受到法律追究，也呼籲社會重視高齡寵物照護的重要性，避免悲劇一再上演。

