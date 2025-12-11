自由電子報
娛樂

F3合體周杰倫太炸裂！台港「9大巨星神級同框」經典廣告20年後再爆紅

百事可樂2004年曾邀來9大台港巨星拍攝宣傳廣告，並演唱主題曲《藍色飛揚》。（翻攝自微博）百事可樂2004年曾邀來9大台港巨星拍攝宣傳廣告，並演唱主題曲《藍色飛揚》。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕F3意外同框周杰倫掀回憶殺！粉絲瘋喊「夢回20年前」之際，網路上也再度瘋傳百事可樂於2004年打造、耗時10個月預製、砸下逾1億港幣（約4.2億台幣）拍攝的豪華形象廣告，當年蔡依林、周杰倫、陳冠希與F4言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪加上鄭秀文、郭富城9大巨星罕見齊聚，規格之高再被拿出比較，引爆兩代話題熱度。

F3日前再合體讓粉絲驚喜，相關畫面與新合作引起一波「青春回憶潮」，隨即讓不少網友聯想到百事可樂在2004年推出的形象廣告。該廣告前置期長達10個月，並在同年4月率領完整團隊與蔡依林、周杰倫、陳冠希、言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪、郭富城及鄭秀文飛往約旦取景，當時因集結9位華語頂流天王天后，被視為難以再複製的經典案例。

蔡依林（左起）、陳冠希、周杰倫、郭富城、鄭秀文、言承旭、周渝民、朱孝天及吳建豪2004年合拍廣告。（翻攝自微博）蔡依林（左起）、陳冠希、周杰倫、郭富城、鄭秀文、言承旭、周渝民、朱孝天及吳建豪2004年合拍廣告。（翻攝自微博）

百事可樂當年的廣告陣容堪稱華語圈「神級同框」，9位巨星跨越歌壇、戲劇到亞洲娛樂各領域，場面浩大。廣告耗資逾4億2000萬元台幣拍攝，不只前製期漫長，還選在約旦沙漠景觀搭建場景，使這支作品成為2000年代華語市場最具代表性的跨界合作之一，也奠定品牌在當年娛樂行銷的指標地位。

隨著F3與周杰倫再度合體，許多粉絲開始回顧兩個時代的巨星集結風貌，並感嘆2004年的廣告為華語娛樂圈留下難以超越的規模與能量。如今F3的出現讓大批觀眾再度湧入討論串，直呼「這就是我們的青春」、「想不到20年後還能看到他們同框」，懷舊與現代話題同步推升熱度。

點圖放大body

