自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

87歲畫家老來得子 搜刮89億台幣只聽嫩妻的

中國畫家范曾（左）與小他50歲的嫩妻徐萌。（翻攝自微博）中國畫家范曾（左）與小他50歲的嫩妻徐萌。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國87歲國畫、書法大師范曾愛上小他50歲的嫩妻徐萌，兩人婚後傳出徐萌搬走價值20億人民幣（約新台幣89億元）的字畫、骨董之外，還為范曾誕下一子，老來得子的范曾今年一度傳出下落不明，女兒范曉蕙表示，父親住所「碧水莊園」收藏被徐萌一掃而空，人也在今年7月13日被徐萌帶走。今（11）范曾發聲明表示，與小50歲的嫩妻徐萌「喜得獨子」，未來一家三口要共度餘生，更宣布要與女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。

超展開的情況令人傻眼，今年8月范曉蕙還口口聲聲說擔心父親健康與安危，沒想到范曾今天的聲明當中表示，自己與徐萌結婚後，大部分事物都交給徐萌處理，未來范曾相關公、私事宜，也都由嫩妻徐萌打理並全權負責。

范曾（左）今發聲明與女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。（翻攝自微博）范曾（左）今發聲明與女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。（翻攝自微博）

范曾在聲明中表示：「我與吾妻徐萌女士近期喜得獨子，幸何如哉！茲後我與愛妻、獨子三口共度，現已遷入新居，此後長廂廝守，以慰餘生！」他也進一步抨擊「有人」以他子女名義，打著尋找、關心、保護為由，惡意虛構事實，對他與徐萌進行誹謗，直接或間接造成一家三口人身安全受影響，嚴重干擾他的生活。范曾為杜絕後患，表示「即日起，我本人與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中