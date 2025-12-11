87歲畫家老來得子 搜刮89億台幣只聽嫩妻的

中國畫家范曾（左）與小他50歲的嫩妻徐萌。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國87歲國畫、書法大師范曾愛上小他50歲的嫩妻徐萌，兩人婚後傳出徐萌搬走價值20億人民幣（約新台幣89億元）的字畫、骨董之外，還為范曾誕下一子，老來得子的范曾今年一度傳出下落不明，女兒范曉蕙表示，父親住所「碧水莊園」收藏被徐萌一掃而空，人也在今年7月13日被徐萌帶走。今（11）范曾發聲明表示，與小50歲的嫩妻徐萌「喜得獨子」，未來一家三口要共度餘生，更宣布要與女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。

超展開的情況令人傻眼，今年8月范曉蕙還口口聲聲說擔心父親健康與安危，沒想到范曾今天的聲明當中表示，自己與徐萌結婚後，大部分事物都交給徐萌處理，未來范曾相關公、私事宜，也都由嫩妻徐萌打理並全權負責。

范曾（左）今發聲明與女兒范曉蕙、繼子范仲達斷絕關係。（翻攝自微博）

范曾在聲明中表示：「我與吾妻徐萌女士近期喜得獨子，幸何如哉！茲後我與愛妻、獨子三口共度，現已遷入新居，此後長廂廝守，以慰餘生！」他也進一步抨擊「有人」以他子女名義，打著尋找、關心、保護為由，惡意虛構事實，對他與徐萌進行誹謗，直接或間接造成一家三口人身安全受影響，嚴重干擾他的生活。范曾為杜絕後患，表示「即日起，我本人與范曉蕙、范仲達二人及其家屬斷絕關係，不再保持任何形式的往來。」

