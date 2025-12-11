自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

康康說溜嘴！吳宗憲取消澳門開唱「改回台唱兩天」回應了

〔記者傅茗渝／台北報導〕香港大埔宏福苑因五級大火，引發國際關注。原訂12月27日在澳門舉行的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會」也在前置作業全數完成、門票售罄之際緊急喊卡。嘉賓之一的康康今（11日）以出席胡瓜《鑽石舞台》媒體茶敘時，語出驚人「暴雷」吳宗憲最新演唱會動向，透露他月底將在台開唱。

吳宗憲澳門開唱因香港大火取消。（翻攝自臉書）吳宗憲澳門開唱因香港大火取消。（翻攝自臉書）

康康表示近來行程繁忙，12月27、28日還有吳宗憲演唱會要參加，在台北國際會議中心（TICC）開唱，消息一出現場愣了數秒，大家趕忙提醒他吳宗憲尚未公布相關消息，不過康康笑喊：「沒關係啦！不然他把我換掉嘛！」

康康談到吳宗憲演唱會行程不慎「暴雷」，笑喊「不然把我換掉嘛！」（主辦提供）康康談到吳宗憲演唱會行程不慎「暴雷」，笑喊「不然把我換掉嘛！」（主辦提供）

康康原是澳門站指定嘉賓，預計與憲哥久違合體，甚至準備再現招牌搞笑橋段。他透露寶弟原打算演唱爸爸高凌風的經典《冬天裡的一把火》、《燃燒吧火焰》，但因香港大火的敏感時機，這些歌都不合時宜，改回台開唱。

康康（右）脫口吳宗憲將在台北TICC開唱，左為胡瓜。（記者傅茗渝攝）康康（右）脫口吳宗憲將在台北TICC開唱，左為胡瓜。（記者傅茗渝攝）

對此求證吳宗憲，他回應：「有的，他們是要改別的場次。因為發生香港大火，實在也是非常令人遺憾。所以我就聽主辦單位的發落。」吳宗憲表示將重新安排時間，等主辦單位跟公司去協調，自己只能被動配合了；身為主辦的寶弟則剛從馬來西亞錄製《玩很大》回來，表示時間不會這麼快，再請等待官方消息。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中