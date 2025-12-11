自由電子報
娛樂 音樂

77歲余天「半退休」爆李亞萍近況 喊話小英這件事

〔記者陽昕翰／台北報導〕由綜藝天王胡瓜領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，宣布明年回歸北流，將於2026年3月21、22日北流盛大登台，胡瓜今天領軍宣傳，宣布余天將擔任首日主秀演出，隔天還有金曲歌王蕭敬騰壓軸。77歲的余天受訪自稱已經「半退休」，「瓜哥打給我，我本來想說開高一點，因為太久沒賺錢了。」後來聽到是公益性質立刻打折，這次要跟兒子余祥銓一起同台。

余天跟兒子余祥銓合體宣傳。（萬星傳播提供）余天跟兒子余祥銓合體宣傳。（萬星傳播提供）

2026「鑽石舞台之夜」演唱會延續傳統，把票房收入投入慈善公益，期盼透過音樂與行動，將關懷送到更多需要被看見的角落。今年邁向臺灣大學百年校慶，臺大也特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。

演唱會卡司還包括曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君、王彩樺等藝人在內。

胡瓜之前搞丟了余天的電話，透過余祥銓幫忙終於連繫上對方，他受訪笑說：「真的是看一次少一次，都是國寶級的演出。」至於李亞萍是否會上陣，余天聽了秒回：「她根本不想上場了，要找她，她會罵人。」透露近來都待在家裡比較「難過」，時常聽到老婆大人碎碎念。

余天受訪吐露近況。（萬星傳播提供）余天受訪吐露近況。（萬星傳播提供）

除了北流的演唱會，胡瓜也喊話希望能唱進高流，「高流我們還沒去，可能需要余天幫我們出面。」余天還笑說打算找前總統蔡英文共襄盛舉，「來問問看她，反正她現在也沒什麼事啊。」2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場明年3月21、22在北流登場，門票明天在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

