娛樂 音樂

絕美玉女離開台灣20年！陽明山現芳蹤 慟別故友屠穎心聲曝

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深玉女孟庭葦昨出席音樂人屠穎追思會，走進他生前最熟悉、最喜愛的陽明山。她說，屠穎多年熱衷拍攝陽明山四季景色，不論晴雨，總把花草樹木的照片透過訊息分享給她。

聊起屠穎，孟庭葦語氣滿是懷念。她形容，屠穎外型高大，不笑時略顯酷，但說話溫柔、笑容陽光。他對身邊的人熱情關懷，也十分有愛心，曾組成「469車隊」，定期將物資送往偏遠山區與鄉間。

孟庭葦陽明山追思故友屠穎。（翻攝臉書）孟庭葦陽明山追思故友屠穎。（翻攝臉書）

提到兩人的最後一次重要合作，孟庭葦回想是2020年疫情最嚴峻時，某晚腦中浮現新聞畫面，突然想起《祈禱》，便立即致電屠穎，希望重新翻唱，盼在艱困時期帶給大眾一些安定與溫暖。

屠穎十分支持，隨即與孟庭葦討論編曲與錄製。歌曲完成後，孟庭葦對他說：「屠穎老師平常的攝影作品充滿了美好的景色與正能量，不如為這首歌拍攝剪輯一支MV。」這支MV也成了屠穎留給樂迷的最後禮物之一。

離開台北20年的孟庭葦，同樣有20年未踏上陽明山。這次前往追思會途中，她腦海不斷浮現屠穎當年為《祈禱》拍攝、剪輯的畫面。直到聽屠穎太太提到，她才得知《祈禱》是他生前最後完成編曲的作品，讓她心中一震。

追思會後，孟庭葦也在臉書發文悼念回程時，她以祝福與六字大明咒為故友送行，並相信屠穎深愛的陽明山會繼續守護他。

