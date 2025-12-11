摯友遭朱孝天瞎喊「潑髒水」 阿信下輩子若組五月天仍要找「她」當經紀人

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天阿信和唱片公司主管「艾姐」謝芝芬力促F4合體，曾讓廣大的《流星花園》粉絲感動不已，儘管最後因多種原因，朱孝天不在新巡演名單中，不過由阿信和言承旭、吳建豪、周渝民共同演出的4場演唱會，昨（10日）門票開賣後仍快速秒殺，看得出粉絲對於F4的合體還是充滿期待。

前兩天朱孝天透過影片提到，自己是看了新聞才知道不在合體巡演名單中，但他又提到是自己拒絕了唱片公司3個要求後被斷了聯繫，這點讓網友覺得前後矛盾。另外他在影片中指控相信音樂營運長「艾姐」對他「抹黑潑髒水」，這點也頗有爭議，因為從頭到尾該主管未曾對媒體說過任何朱孝天的壞話，反而是他多次在直播中「暴雷」F4合體錄新歌或是演唱會的訊息，才會引起熱議。

言承旭（左起）、吳建豪、周渝民、阿信聯手舉辦的演唱會，4場門票皆秒殺。（相信音樂提供）

在朱孝天點名「艾姐」做出指控後，很多網友也好奇她到底是誰？為人如何？因此有網友挖出以前相關影片，當時阿信提到，如果下輩子還會組五月天，那他希望還是可以由「艾姐」當經紀人。另外網友也找出阿信的發文，當時談到「一路向東」公益演出：「主策劃是我們經紀人艾姐。」文中還提到：「拼命三娘的個性，自然會嚇到一些人，但她不放棄任何歌手、照顧同事職涯、心疼與為粉絲著想，這25年，我都看在眼底，學習在心裡。」

另外阿信也談到：「後來，相信音樂略有羽翼，我們開始思考回饋社會，而每次的擘畫與執行，都少不了艾姐的投入。犀利趴、高雄氣爆封街、JLI慈善系列...到一路向東，我很慶幸我跟隨的是如此令我尊敬的長輩與摯友。」看到阿信過去對艾姐為人的描述，網友覺得朱孝天的指控恐怕有所誤會。

