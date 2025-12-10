Baby DONT Cry拍MV吃到蟲 自嘲「額外補充蛋白質」

Baby DONT Cry由KUMI（左起）、李玹（Yihyun）、MIA、BENI組成。（寬寬整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女團Baby DONT Cry帶著第二張數位單曲《I DONT CARE》正式回歸，出道後首度以新作品回歸，成員們也難掩興奮心情表示：「能在出道後再次帶著新歌站到大家面前，真的非常幸福。這次會展現出和《F Girl》截然不同的樣子，讓大家看到我們更多的可能性。」她們也說，希望聽到這首歌的人，都能和Baby DONT Cry一起勇敢說出「I DONT CARE」，為自己而活。

Baby DONT Cry由李玹（Yihyun）、Kumi、Mia、Beni四名成員組成，這次釋出的數位單曲《I DONT CARE》以「不管別人說什麼，也要毫不動搖地向前走」為核心訊息，像是一篇寫給自己的宣言，描繪為了實現夢想而全力奔跑的少女們，那份不妥協、不退讓的熱情與渴望。越到後半段，編曲與情緒逐步推向高點，再加上爆發力十足的表演，徹底刻劃出Baby DONT Cry朝著夢想無畏衝刺的魄力。

Baby DONT Cry的BeniKumi、李玹（Yihyun）、Mia以《I DONT CARE》回歸。（寬寬整合行銷提供）

在MV拍攝現場也發生了許多讓成員印象深刻的趣事，李玹分享，在馬路場景拍攝時，突然有看起來多到像上千隻的鳥群一口氣從空中掠過，畫面壯觀到讓她至今難忘。而在預告中出現的集體吶喊橋段，因為必須大聲喊叫，結果竟有不少小蟲子飛進嘴裡，成員們只好自嘲「是額外補充的蛋白質」，在笑聲中完成拍攝。Kumi則提到，一開始需要吊鋼絲的場景其實讓她有點緊張，但真正嘗試之後卻覺得異常有趣，拍到後來甚至會主動換不同姿勢挑戰，期待能拍出更多有趣畫面。

Mia回憶自己的個人鏡頭時說，有一場是在舞台上，配合立麥拍攝，台下觀眾席只有Beni一個人坐在那裡看著她，Beni始終帶著滿足的微笑目不轉睛，讓她一度害羞又好笑。不過也因為有這樣的陪伴，讓她在鏡頭前放鬆許多，現場氣氛變得溫暖輕鬆，那一幕也成了她在MV裡最難忘的一場戲。

Beni則表示，這次拍攝累積了許多「成長實感」的瞬間，除了公司代表PSY特地到現場探班，一再稱讚她們「真的做得很好」、「畫面很漂亮」之外，比起《F Girl》時期，這回收到更多肯定，讓她忍不住在心裡對自己說：「啊，我真的有進步了。」她也透露，在拍攝馬路上龍捲風場面的背影鏡頭時，由於風沙太大，眼睛其實是緊閉著的，但成品畫面中完全看不出來，讓她鬆了一口氣。

今年八里跨年舞台邀請到Baby DONT Cry演出，更是她們首度公開參與的跨年演出，成員們一聽到能再次與海外歌迷相見，便興奮表示：「這是我們的第一場海外跨年演出，一切都好期待喔！」最好的演出就在八里，大勢新女團將陪伴大家迎接最後一天，敬請期待。

