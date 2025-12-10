徐媽緊握金鐘獎盃潰堤！小S曬影片「大S也在」喊：我會繼續前進

徐媽媽緊握小S金鐘獎盃哭到說不出話。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「小S」徐熙娣金鐘獎獎座終於到家，她今日曬出一段影片，將第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」送到母親徐媽媽手中。徐媽媽一見獎盃立刻情緒潰堤，緊握獎座邊哭邊哽咽：「補上我的心，謝謝寶貝。」

金鐘獎終於回家，徐媽媽含淚道謝：「補上我的心」（翻攝自臉書）

值得一提的是，畫面中還能看見大S的照片陳列家中，彷彿正陪著媽媽一起見證這份榮耀。小S說這座獎對媽媽而言，不只是肯定，也是填補心洞的重量，「我會繼續前進，讓我媽以後笑著以我姊和我為榮！愛妳 mom forever。」她更曬出一張以AI合成的四人全家福，彌補現實中再難聚齊的遺憾。

一家四口AI合成照曝光，大S身影陪在母親身旁。（翻攝自臉書）

這座金鐘獎是小S與派翠克以《小姐不熙娣》奪下的「綜藝節目主持人獎」。頒獎典禮當晚，小S以頒獎人身分站上台，意外演出「親手頒獎給自己」的巧合場面，她當場含淚致詞，將得獎的榮耀獻給母親，「我沒有要獻給大S，我要獻給我媽。她說她心裡有個很大的洞，如果我今天得獎，那個洞就能被填補一點。」

