郭碧婷老公「敗掉16億台幣」 向華強喊：投資向佐是最大敗筆

向華強為捧兒子向佐虧了許多錢。（翻攝自抖音）

〔娛樂頻道／綜合報導〕郭碧婷和香港影視大亨「龍五」向華強、「向太」陳嵐的長子向佐2019年結婚，生下一子一女，豪門生活新聞備受矚目。向華強曾捧紅許多大牌藝人，包括周潤發、李連杰、周星馳、劉德華、梅艷芳、劉嘉玲、張柏芝等，但他日前提到，「這輩子唯一捧不起來的，竟是自己的親生兒子」，也就是向佐。

向華強在影片中提到，向佐從英國留學回來後想拍電影，因為兒子是「星二代」，他希望兒子吃點苦給人家看，免得被認為是「躺著讓爸媽硬捧」，後來眼見兒子的確很努力地學習武術，5年來不斷苦練，似已漸成大器，認為時機已成熟，便斥資數億元為向佐開拍電影。

請繼續往下閱讀...

向華強（右一）拍攝影片公開談論曾花數億元為向佐（左一）拍電影，卻落得大虧數億的下場，金額都不敢讓老婆向太（右二）知道。（翻攝自微博）

向華強形容替兒子開戲是「電影生涯中很大的那個敗筆，我虧了好幾個億啊」，他甚至一度不敢將虧損實數告知太太向太。據查，向華強口中的那部電影應該是2014年開拍的《封神傳奇》，由向佐擔正做主角，找來李連杰、梁家輝、古天樂、黃曉明及范冰冰眾星拱月，當時宣稱花掉5億港幣製作費（約20億台幣），上映後劣評如潮，被網民譏為「爛片」，預料虧損超過4億港幣（約16億台幣）。

他苦笑表示，自己沒想到這輩子唯一捧不起來的竟是自己的親生兒子，更沒想過投資兒子竟成了他電影生涯的「最大敗筆」。不過向華強將失敗原因歸咎於「驕傲輕敵」，如今他對向佐相當滿意，還說「捧向佐是我最大敗筆，但十年後他卻成了我驕傲」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法