娛樂 最新消息

大S生前默默救了多少人？清寒生繳不出學費求助 她的神級善舉再曝光

「大S」徐熙媛今年初離世，近日許多中國網友曝光她的善舉。（本報資料照）「大S」徐熙媛今年初離世，近日許多中國網友曝光她的善舉。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛再被挖出低調善舉！繼廣西媽媽感謝她4年前匯30萬元人民幣（132萬元台幣）救女兒後，現又有陝西網友透露早在12年前，就曾獲大S匿名捐助2萬人元民幣（8.8萬元台幣），讓他得以繳清8900元（3.9萬元台幣）學費與生活費，而這2段跨越多年、毫不張揚的善意曝光後，也讓許多網友震驚「她到底默默幫助過多少人？」

陝西一名網友近日回憶，2013年因家庭變故無力負擔學費，他嘗試透過微博私訊多位明星求助，唯有大S回覆，他透露大S在確認情況屬實後，便透過經紀人或朋友匯款2萬人民幣，金額甚至超過他原本所需，即使自己事先表示已申請清寒補助，但大S仍堅持幫忙，且匯款後不久便取消對他的關注，不留痕跡、不求聲量。

該網友坦言，因後續更換聯絡方式，至今未能歸還款項，只希望未來能以更多善行回報，「如果有機會去台灣，我會獻花，也會永遠感謝她！」接連2起善舉曝光後，許多網友紛紛感嘆大S微博粉絲近4200萬，私訊量難以想像，她卻能在眾多陌生求助中伸出援手，而且事後從不張揚，讓更多人重新認識她低調、純粹的善良。

