娛樂 最新消息

佘詩曼吃飯被偷拍 結局曝光.....被讚溫柔可愛

被粉絲偷拍，佘詩曼（紅圈處）似乎也發現了。（香港星島日報）被粉絲偷拍，佘詩曼（紅圈處）似乎也發現了。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕50歲港星佘詩曼靠著港劇《新聞女王》再創事業高峰，近年在中國人氣持續高漲，近日有粉絲在上海一家餐廳偶遇佘詩曼，並嘗試低調偷拍，沒想到她的反應超乎預期，事件也在網路引發熱議，其真實人品與外貌成為討論焦點。

從發布照片可見，該名粉絲在座位上偷偷拿手機拍攝時，坐在後方、正在用餐的佘詩曼似乎瞬間就有所察覺。然而，她非但沒有表現出絲毫不悅，反而朝著鏡頭方向露出微笑，眼神彷彿在說：「我發現你了。」場面十分有趣。

最後，這名偷拍粉絲成功和佘詩曼同框合照。（香港星島日報）最後，這名偷拍粉絲成功和佘詩曼同框合照。（香港星島日報）

粉絲說：「一秒被發現，但是她真的好可愛，偷偷在後面笑。」其他網友也留言說：「佘詩曼好自然地在妳後面就看著鏡頭」、「她就是看到鏡頭了，但也完全沒有躲避，就很自然地沖著鏡頭笑」，這種被發現後不怒反笑的親切舉動，讓佘詩曼被狂讚「人品一流」、「好溫柔好可愛」。

更讓人羨慕的是，該名粉絲也成功獲得與偶像合照。照片中，佘詩曼身穿一件白色緊身短袖上衣，不僅展現出完美曲線，其緊緻皮膚和少女般神采，完全看不出已50歲。

