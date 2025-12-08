自由電子報
娛樂 最新消息

《灌籃高手》安西教練聲優西村知道病逝 同年摯友悲痛哀悼

日本資深聲優西村知道過去曾為《灌籃高手》安西教練配音，並留下激勵無數世代的經典台詞「現在放棄，比賽就結束了」經典台詞。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）日本資深聲優西村知道過去曾為《灌籃高手》安西教練配音，並留下激勵無數世代的經典台詞「現在放棄，比賽就結束了」經典台詞。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕比賽結束！曾為《灌籃高手》、《頭文字D》、《火影忍者》等經典動畫配音的日本資深老牌聲優西村知道，今（8）日晚間驚傳病逝，享壽79歲。經紀公司已證實消息，並發布正式訃聞，噩耗一出，讓世界各國粉絲感到不捨，也讓與他相識多年、同為資深老牌聲優的好友悲痛不已。

與西村知道（左）同樣在1946年出生的聲優古川登志夫（右），得知相識半個世紀的摯友病逝噩耗，感到悲痛不已。（圖擷取自@TOSHIO_FURUKAWA 社群平台「X」） 與西村知道（左）同樣在1946年出生的聲優古川登志夫（右），得知相識半個世紀的摯友病逝噩耗，感到悲痛不已。（圖擷取自@TOSHIO_FURUKAWA 社群平台「X」）

綜合日媒報導，根據西村知道生前所屬的經紀公司ARTSVISION發布的訃聞，提到西村知道在今年9月因健康不佳，暫停所有演出活動專心療養，當時他還請粉絲們靜待自己回歸，然而他在休養近3個月後仍未能戰勝病魔，最終在11月29日與世長辭。經紀公司表示，為尊重家屬意願，西村知道的葬禮與告別式已由家屬低調舉行，不對外開放。

報導指出，西村知道以穩重聲線為許多動畫配角獻聲，包含《航海王》豹五郎、《火影忍者》第3代土影大野木、《頭文字D》立花祐一，以及家喻戶曉的《灌籃高手》安西教練，並以激勵無數世代的「現在放棄，比賽就結束了」（あきらめたら、そこで試合終了だよ）經典台詞，成為全球動漫迷最敬愛的傳奇聲優。

與西村知道同為1946年出生的聲優古川登志夫，則在社群平台X（原推特）發文悼念好友，內文提到相識超過半個世紀的2人感情相當深厚，是任何話語都無法形容的程度，直言自己在得知既是朋友也是戰友的西村知道過世消息，頓時感到無比悲痛、無法停止淚水，沒想到有一天自己會對摯友說出「我深表哀悼」這句話。

