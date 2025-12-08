遭爆當高志綱小三！林倪安沉寂數日發10點強硬聲明

林倪安透過經紀團隊發布聲明。（圖翻攝自林倪安IG）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅林倪安日前遭爆與已婚的統一獅教練高志綱牽扯不清，還有自稱是元配的女網友，在社群丟出疑似私訊紀錄，指控林倪安「長期介入家庭」，消息一出引發軒然大波。風波延燒數日，林倪安今天（8日）終於有動作，透過經紀團隊發布聲明，強調將「全面提告」。

林倪安經紀團隊10點聲明如下：

近日網路上出現大量以匿名帳號散布的不實訊息、惡意鉅製内容、假對話、AI合成照片、斷章取義與曲解事實的攻擊言論，蓄意傷害本公司旗下藝人林倪安女士的名譽與人格。經本公司逐一比對所有流言後，特發布以下強硬聲明。本公司已同步展開法律程序，所有謠言均非事實，本公司將全面提告、絕不和解、絕不寬貸。

一、私生活攻擊屬惡意捏造 一 全部與事實不符

網路上關於倪安「私生活複雜」、「不當關係」的描述皆屬虛構劇情。事實上，她的社交圈多為工作夥伴與多年好友，僅維持正常友誼往來。倪安出身體育環境，自國中以來即與棒球圈熟識，交友單純、透明。網路路所流傳之故事性敘述内容荒謬不實，已明確構成惡意抹黑。

二、居家監視器遭造謠扭曲 一 屬惡意誤導

倪安現租賃之空間為整層，過去曾短期分租給女性友人，因此於玄關設置安全監視器屬正常行為。任何將其安全設備惡意解讀者，已構成誹謗，本公司將依法追責。

三、從未自稱「姐姐」，相關流言純屬杜撰

「姐/哥」為演藝圈與運動界常見禮貌性稱呼。倪安從未主動以「姐姐」自稱，相關謠言皆為惡意捏造與擴大解讀。

四、學歷相關指控為錯誤資訊 一 事實可提出正式證明

倪安從未聲稱「台大畢業」。事實是她曾於台大進修MBA相關課程兩年，取得正式結業證書；曾於師大修讀語教課程並取得證照，目前仍持持續於其他學校進修。網路關於「偽造學歷」的指控完全錯誤，已構成散播不實訊息，本公司將依法採取行動。

五、遭詐騙事件為經法院認證之被害經驗一惡意翻案者將依法追究

倪安多年之前因信任友人而遭詐騙，該案已進入刑事程序並完成判決，被告已被定罪，任何刻意將被害人污名化為加害者者皆屬嚴重誹謗，本公司已鎖定相關帳號並蒐證完備。

六、12強球賽相關惡意故事化内容一全部為捏造

倪安於12強後進入球場，完全依規定由球員名單邀請進場，當天亦有多位球員攜伴同行，屬正常且公開程序。網路將此正常流程加工為不實劇情者,全屬虚構。

七、散播倪安子女照片與資料者 一 已觸犯《兒少法》

倪安多年保護孩子隱私，原因包括曾收到其子女的威脅訊息，任何個人或媒體若散播、轉載、或影射倪安子女照片、資訊，即已觸犯兒少法相關規定，本公司將直接提告，不會協商、不會撤告。

八、「帶啦啦隊飯局」事件一已查證為移花接木，與倪安無關

先前相關新聞已明確指出，該事件主角為前經紀人，並非倪安本人。網路刻意將舊事件與倪安連結屬明確造謠，所有散播者將列入本公司法律行動名單。

九、關於啦啦隊身份的惡意攻擊 一 倪安確實擔任過接案性質應援，但從未冒稱正式隊職

倪安過去確實曾以「接案性質」擔任中華隊賽事應援啦啦隊舞者。這為公開且正當的短期工作。事實上，當時台灣啦啦隊尚未如今日般制度化，並無「固定隸屬」、「職業隊」等編制概念。倪安從未宣稱自己為任何球團正式啦啦啦隊成員，以此作為固定職業，虚構自身職涯背景。網路以此延伸的不實攻擊皆為惡意誣指，本公司將依法追究。

十、假帳號、假對話、AI合成照片之散布者一來源已鎖定,將全面提告

警方已掌握多個散布不實資訊之假帳號，其來源IP、裝置位置均高度一致。散播内容包含AI合成影像、假對話截圖、移花接木拼貼、虛構情節與故事化誣指。所有製作者、散布者、轉傳者均在法律追訴範圍內，本公司已委聘律師全面處理。

本公司對所有惡意造謠、散布假訊息、進行人格攻擊者採取零容容忍原則。全面提告、不撤告、不和解、持續追訴到底。網路不是匿名保護傘，造謠者終將面對法律制裁，本公司將全力捍衛倪安之名譽與權益。

