娛樂 最新消息

ALLDAY PROJECT脫口「美麗國家」又辱華了！今道歉喊中國見

ALLDAY PROJECT的Bailey（左二）是舞蹈見長的成員，魅力十足，還與台灣粉絲在超商互動，十分圈粉。（翻攝自X）ALLDAY PROJECT的Bailey（左二）是舞蹈見長的成員，魅力十足，還與台灣粉絲在超商互動，十分圈粉。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國人氣新生代組合「ALLDAY PROJECT」的成員Bailey昨天（6日）在高雄世運主場館舉行的AAA頒獎典禮上表示「美麗的國家」，意外又引起辱華爭議。今天她透過社群發表聲明，巧妙的回應掀起討論。

ALLDAY PROJECT的Bailey（左二）發出聲明。（翻攝自X）ALLDAY PROJECT的Bailey（左二）發出聲明。（翻攝自X）

Bailey解釋，當她使用「國家」的這個詞彙時，她只是想要表達對一起共度時光粉絲們的感謝，「高雄市一個很美麗的地方，很開心在這邊遇到大家，我的文字沒有任何政治意涵，我深深的尊重著每一位粉絲，也真誠的向那些因為我的文字而造成的不適、誤解道歉。我們真的非常感謝大家的支持，我們也會繼續做到最好去回報你們，一直以來謝謝了。」

接著Bailey表示：「高雄是個非常美麗的城市，能夠見到大家是我的榮幸，期待能與你們在中國相見。」台灣網友紛紛表示心疼之外，也有人分析認為，Bailey的聲明很聰明，她雖然稱要在中國相見，不過並未明確表示台灣是中國的，僅稱高雄是城市，網友要把它看成是「高雄、中國」是一件事好像也行，但是分開的「高雄」、「中國」也不是不可以，正好可以平息台灣、中國雙方網友，難怪被說這篇聲明算是很高明的。

