自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（直擊）町田啓太彈吉他「台粉」感動爆！帥咬PICK告別：我會再來逮丸

町田啓太有這張帥氣的臉，還會彈吉他，老天爺真是不公平。（LDH愛夢悅提供）町田啓太有這張帥氣的臉，還會彈吉他，老天爺真是不公平。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神町田啓太第三度來台，今天（7日）在台北國際會議中心舉行《KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI》，他為了此次活動，自掏腰包、刷卡在山梨縣大採購，買了10樣伴手禮送給粉絲，十分寵粉。

町田啓太表演《玻璃之心》的歌曲，宛如高岡尚現身台北國際會議中心。（LDH愛夢悅提供）町田啓太表演《玻璃之心》的歌曲，宛如高岡尚現身台北國際會議中心。（LDH愛夢悅提供）

見面會的重頭戲是吉他的環節，他因為飾演日劇《玻璃之心》中的吉他手，因此與吉他開啟緣分，現場為薄荷綠的吉他取名「小薄荷綠」。町田啓太昨請來吉他老師Chikara一起演出，表演《玻璃之心》的《Chasing Blurry Lines》、《GLASS HEART》，以及《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（櫻桃魔法）由Omoinotake演唱的片頭曲《產聲》，掀起一陣陣掌聲。接著他還彈了一小節的台灣經典歌曲《望春風》，讓全場爆出熱烈歡呼，只是町田啓太坦言：「其實因為燈光暗了下來，我看不到怎麼彈。」笑翻全場。

町田啓太和吉他老師Chikara一起演奏。（LDH愛夢悅提供）町田啓太和吉他老師Chikara一起演奏。（LDH愛夢悅提供）

町田啓太見面會上，粉絲不約而同開啟手機燈，現場畫面十分美麗。（LDH愛夢悅提供）町田啓太見面會上，粉絲不約而同開啟手機燈，現場畫面十分美麗。（LDH愛夢悅提供）

最後町田啓太公開了一首連取名都沒有的歌曲，表示是想著粉絲演奏這首歌曲。在町田啓太演奏到一半，全場粉絲亮起手機燈海，嚇到Chikara老師，町田啓太也相當感動，直呼「真的太厲害了，好漂亮」，表示自己在唱這首歌時是帶著與粉絲的心意一起表演，「我們一起完成這首歌，非常開心，15周年我會繼續努力。」

町田啓太看著台下粉絲的應援，表情十分感動。（LDH愛夢悅提供）町田啓太看著台下粉絲的應援，表情十分感動。（LDH愛夢悅提供）

見面會尾聲，他有感而發，「我非常感謝大家的支持，我一路上做過了很多事情，沒想到做了會成功，《10DANCE》也是挑戰了社交舞，我會繼續挑戰不一樣的事情。」在最後他咬著撥片，用台語向粉絲承諾：「我還會再回來逮丸（台灣）！」並大喊「水啦」，熱情向粉絲道別。

町田啓太彈吉他也這麼帥。（LDH愛夢悅提供）町田啓太彈吉他也這麼帥。（LDH愛夢悅提供）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中