（直擊）町田啓太彈吉他「台粉」感動爆！帥咬PICK告別：我會再來逮丸

町田啓太有這張帥氣的臉，還會彈吉他，老天爺真是不公平。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本男神町田啓太第三度來台，今天（7日）在台北國際會議中心舉行《KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI》，他為了此次活動，自掏腰包、刷卡在山梨縣大採購，買了10樣伴手禮送給粉絲，十分寵粉。

町田啓太表演《玻璃之心》的歌曲，宛如高岡尚現身台北國際會議中心。（LDH愛夢悅提供）

見面會的重頭戲是吉他的環節，他因為飾演日劇《玻璃之心》中的吉他手，因此與吉他開啟緣分，現場為薄荷綠的吉他取名「小薄荷綠」。町田啓太昨請來吉他老師Chikara一起演出，表演《玻璃之心》的《Chasing Blurry Lines》、《GLASS HEART》，以及《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（櫻桃魔法）由Omoinotake演唱的片頭曲《產聲》，掀起一陣陣掌聲。接著他還彈了一小節的台灣經典歌曲《望春風》，讓全場爆出熱烈歡呼，只是町田啓太坦言：「其實因為燈光暗了下來，我看不到怎麼彈。」笑翻全場。

町田啓太和吉他老師Chikara一起演奏。（LDH愛夢悅提供）

町田啓太見面會上，粉絲不約而同開啟手機燈，現場畫面十分美麗。（LDH愛夢悅提供）

最後町田啓太公開了一首連取名都沒有的歌曲，表示是想著粉絲演奏這首歌曲。在町田啓太演奏到一半，全場粉絲亮起手機燈海，嚇到Chikara老師，町田啓太也相當感動，直呼「真的太厲害了，好漂亮」，表示自己在唱這首歌時是帶著與粉絲的心意一起表演，「我們一起完成這首歌，非常開心，15周年我會繼續努力。」

町田啓太看著台下粉絲的應援，表情十分感動。（LDH愛夢悅提供）

見面會尾聲，他有感而發，「我非常感謝大家的支持，我一路上做過了很多事情，沒想到做了會成功，《10DANCE》也是挑戰了社交舞，我會繼續挑戰不一樣的事情。」在最後他咬著撥片，用台語向粉絲承諾：「我還會再回來逮丸（台灣）！」並大喊「水啦」，熱情向粉絲道別。

町田啓太彈吉他也這麼帥。（LDH愛夢悅提供）

