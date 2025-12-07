「名媛版大S」黃廉盈不忍了 飆罵夏天倫吃人夠夠

「夜店大亨」夏天倫（左）與前妻黃廉盈（右）近日成為話題焦點。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「夜店大亨」之稱的夏天倫，上個月30日傍晚與女友在民生東路3段大樓地下停車場遭人尾隨持辣椒水及利鈍器襲擊，嫌犯之一林宇鋐犯後到派出所投案，被法院裁定收押禁見；台北地檢署5日以證人身分傳喚夏天倫出庭協助釐清案情，他庭訊後表示：「相信檢警、律師那麼努力就是要證明給社會大眾看邪不勝正。」

夏天倫感謝檢方、松山及內湖分局極速認真辦案，加強巡邏讓住家周邊更加安全，而整起事件讓他更驚訝的是，林嫌犯案前、犯案後的SOP，跟「館長的槍手一模一樣...這讓我很不安」。

請繼續往下閱讀...

《鏡週刊》報導，夏天倫前妻、「名媛界大S」黃廉盈受訪透露4年前離婚時還他11間房產（共約3億元）淨身出戶，原本講好家人撫養費用，她不用負擔，最後卻被討錢，連水電費也要她付，對此，黃廉盈痛罵夏天倫：「吃人夠夠。」

黃廉盈與夏天倫2001年離婚，當時因出軌指控、紅包風波以及要求更改姓氏等爭議鬧得沸沸揚揚，近年2人互不交集，但夏天倫上週召開記者會，除再提昔日婚姻問題，也指控黃廉盈偷走220萬元並握有她不忠的證據，更進一步對她名下物品申請假扣押。

消息一出，再度讓這段陳年婚姻矛盾浮上檯面，怎料，記者會後短短3天，夏天倫就傳出遭砍傷，所幸他與女友並無大礙。

