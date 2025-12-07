自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「名媛版大S」黃廉盈不忍了 飆罵夏天倫吃人夠夠

「夜店大亨」夏天倫（左）與前妻黃廉盈（右）近日成為話題焦點。（本報資料照）「夜店大亨」夏天倫（左）與前妻黃廉盈（右）近日成為話題焦點。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕有「夜店大亨」之稱的夏天倫，上個月30日傍晚與女友在民生東路3段大樓地下停車場遭人尾隨持辣椒水及利鈍器襲擊，嫌犯之一林宇鋐犯後到派出所投案，被法院裁定收押禁見；台北地檢署5日以證人身分傳喚夏天倫出庭協助釐清案情，他庭訊後表示：「相信檢警、律師那麼努力就是要證明給社會大眾看邪不勝正。」

夏天倫感謝檢方、松山及內湖分局極速認真辦案，加強巡邏讓住家周邊更加安全，而整起事件讓他更驚訝的是，林嫌犯案前、犯案後的SOP，跟「館長的槍手一模一樣...這讓我很不安」。

《鏡週刊》報導，夏天倫前妻、「名媛界大S」黃廉盈受訪透露4年前離婚時還他11間房產（共約3億元）淨身出戶，原本講好家人撫養費用，她不用負擔，最後卻被討錢，連水電費也要她付，對此，黃廉盈痛罵夏天倫：「吃人夠夠。」

黃廉盈與夏天倫2001年離婚，當時因出軌指控、紅包風波以及要求更改姓氏等爭議鬧得沸沸揚揚，近年2人互不交集，但夏天倫上週召開記者會，除再提昔日婚姻問題，也指控黃廉盈偷走220萬元並握有她不忠的證據，更進一步對她名下物品申請假扣押。

消息一出，再度讓這段陳年婚姻矛盾浮上檯面，怎料，記者會後短短3天，夏天倫就傳出遭砍傷，所幸他與女友並無大礙。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中