娛樂 最新消息

不藏了！阿信慶祝50大壽合體F3 正式宣布開唱

言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會即將展開。（相信音樂提供）言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信《F✦FOREVER 恆星之城》巡迴演唱會即將展開。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕五月天主唱阿信今天歡慶50歲生日，他將與言承旭、吳建豪、周渝民攜手開唱，唱片公司正式宣布，4人舉辦的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，12月19日起在上海起跑，共計有4場演出。

阿信力邀天王「周董」周杰倫跨刀，與言承旭、吳建豪、周渝民攜手合唱的新歌《恆星不忘Forever Forever》話題十足。

其實大夥在拍攝MV時，就在片場提前為阿信慶生，3人模仿阿信招牌手勢唱起《生日快樂歌》，阿信雖然害羞也很開心，靦腆地說：「願望留給你們許，蛋糕留給你們吃，演唱會留給我們努力。」

言承旭、吳建豪、周渝民感謝五月天阿信陪伴他們展開新的篇章與旅程，吳建豪說：「不管怎樣好好把握每天，做該做的事，希望能把這件事好好完成，我們三位也很想說聲謝謝阿信，願意陪我做這件事！」言承旭也說：「第一次站上大巨蛋後，現在人生還有想像不到的體驗，謝謝阿信帶著我們實現這個夢想。」

「F✦FOREVER」演唱會概念，是信念（Faith）、朋友（Friends）、粉絲（Fans）、家人（Family）一起寫下永恆，阿信解釋：「F✦FOREVER」是一個舞台，未來也歡迎更多朋友加入F✦FOREVER！每個人都是一個F，我們邀請所有人心中還有那把青春火焰的人都來到恆星之城。」

點圖放大header
點圖放大body
