娛樂 最新消息

韓籍廉世彬不續約！爆遭經紀人長期性騷 「合作喊卡」聲明曝

傳廉世彬日前爆遭到韓籍黃姓經紀人性騷。（資料照；樂天桃猿提供）傳廉世彬日前爆遭到韓籍黃姓經紀人性騷。（資料照；樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕近年多位韓籍啦啦隊女神來台加入職棒應援，其中樂天桃猿「三本柱」之一的廉世彬今卻驚傳遭韓籍黃姓經紀人性騷擾，不堪其擾甚至需就醫求助身心科，引發外界關注。而昨（5）日，韓國經紀公司IDEA-H則宣布與廉世彬合約到期，不再續約。

韓國經紀公司發出聲明，提到雙方從8月開始討論細節，合約已在12月5日到期，並不再續約，公司感謝廉世彬認真工作的態度，來台發展也適應迅速，盼外界繼續支持廉世彬。

廉世彬結束語韓方經紀公司合約。（翻攝自Threads）廉世彬結束語韓方經紀公司合約。（翻攝自Threads）

至於日前傳出韓國黃姓經紀人長期騷擾廉世彬一事，雖然黃姓經紀人否認，並批荒唐又離譜，但當時廉世彬的台灣經紀人曾發文表示「只要言行超出別人能承受的範圍、讓對方感到不舒服或被壓迫，那就已經是一種騷擾跟傷害了。」顯然話中有話。

廉世彬所屬球團樂天表示，十分重視女孩的身心健康。「在球團的應援活動上，我們看到廉世彬一直以陽光、努力的姿態面對工作。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

