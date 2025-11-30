濱崎步上海演出「神秘喊卡」 中國粉絲暴走集體開罵

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本「平成歌姬」濱崎步原訂週六在上海舉辦演唱會，吸引破萬名粉絲搶票，不料開唱前竟遭主辦方以「不可抗力因素」突襲式取消，全網瞬間炸裂；如今有中國粉絲力挺濱崎步，罕見集體開嗆，社群瞬間失控。

濱崎步上海演唱會突遭取消，親自發文還原真相。

濱崎步在「零觀眾」情況下，依然堅持從頭唱到安可曲，敬業度爆表，她也在社群發文證實：「在沒有觀眾的情況下完整唱完所有曲目。」就像站在14000名觀眾面前一樣，令粉絲心碎又心疼。

有中國粉絲氣炸，直呼「政治不要碰音樂」、「最噁心的是『不可抗力』四個字」、「音樂是自由的，政治別碰濱崎步」，也有人直說「我們買票、訂車票、請假、排隊，結果跟我們說取消？」，「濱崎步都唱完了，你們一句道歉都沒有。」

甚至有粉絲罵到上熱搜，被外界形容為「中國網友難得的團結」，然而主辦方僅用一句「不可抗力」草草帶過，引爆更多揣測；有網友指向政治：「最近國際氣氛敏感，可能卡到審查。」也有粉絲怒轟主辦失職，工作沒做好。

還有網友直接崩潰寫下：「我看不到演唱會，是來體驗什麼叫（不可抗力）的人生。」不過即使演唱會取消，濱崎步空場開唱反而引來全球粉絲讚聲：她的敬業，比任何主辦的道歉都更有力。」「沒有觀眾也唱，就知道她有多愛舞台。」

