娛樂 日韓

（多圖）門被撞壞？AAA接機吸千人朝聖 台粉擠爆小港機場

小港機場外的粉絲超多，全是迎接參加AAA的藝人。（記者李惠洲攝）小港機場外的粉絲超多，全是迎接參加AAA的藝人。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲、廖俐惠／高雄-台北報導〕韓國娛樂盛事Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）明天（6日）在高雄世運主場館登場，藝人分兩批包機抵台，今天小港機場更加盛況空前，清晨4、5點就有粉絲衝進入境大廳搶佔第一排，Threads上甚至傳出小港機場的門被撞壞了，不過目前已經恢復正常。

AAA明天登場，惠利粉絲拉起布條，搶佔第一排等待偶像到來。（記者李惠洲攝）AAA明天登場，惠利粉絲拉起布條，搶佔第一排等待偶像到來。（記者李惠洲攝）

Threads傳出小港機場的門被撞壞，目前已經恢復正常。（記者李惠洲攝）Threads傳出小港機場的門被撞壞，目前已經恢復正常。（記者李惠洲攝）

小港機場外擠滿AAA的粉絲，不說還以為是橋下的二手市集，人潮不斷。（記者李惠洲攝）小港機場外擠滿AAA的粉絲，不說還以為是橋下的二手市集，人潮不斷。（記者李惠洲攝）

粉絲應援AAA，可看到上面有潤娥、IVE、LESSERAFIM及CORTIS的看板。（記者李惠洲攝）粉絲應援AAA，可看到上面有潤娥、IVE、LESSERAFIM及CORTIS的看板。（記者李惠洲攝）

記者上午現身直擊小港機場盛況，從入境大廳到外頭停車場大約聚集上千人，現場盛況更勝於11月的TWICE，粉絲各個全副武裝，相機、應援看板、布條及手幅是基本，小椅子、墊子也備妥。不過並不意外，畢竟此次預計抵達小港機場的包括IVE、LESSERAFIM、Stray Kids、TWS、RIIZE、IU、潤娥、俊昊等人，而且這也是今年爆紅的CORTIS第一次來台灣，當然備受關注。另外，日星佐藤健傳出也在今天下午會抵達小港機場。

CORTIS第一次來台灣就是參加AAA，在小港機場的COER（粉絲名）相當多。（記者李惠洲攝）CORTIS第一次來台灣就是參加AAA，在小港機場的COER（粉絲名）相當多。（記者李惠洲攝）

RIIZE來台參加AAA，粉絲拿出將太郎、Anton的照片應援。（記者李惠洲攝）RIIZE來台參加AAA，粉絲拿出將太郎、Anton的照片應援。（記者李惠洲攝）

CORTIS粉絲COER印出成員光頭的造型，希望能吸引偶像目光。（記者李惠洲攝）CORTIS粉絲COER印出成員光頭的造型，希望能吸引偶像目光。（記者李惠洲攝）

AAA粉絲似乎已經正在模擬最佳拍照姿勢，等等笑容滿面迎接偶像到來。（記者李惠洲攝）AAA粉絲似乎已經正在模擬最佳拍照姿勢，等等笑容滿面迎接偶像到來。（記者李惠洲攝）

現場接機的除了女性之外，男粉絲也準備相機拍攝來參加AAA的偶像們。（記者李惠洲攝）現場接機的除了女性之外，男粉絲也準備相機拍攝來參加AAA的偶像們。（記者李惠洲攝）

搶佔第一排的粉絲，大多是一大清早、天才剛亮就抵達小港機場。（記者李惠洲攝）搶佔第一排的粉絲，大多是一大清早、天才剛亮就抵達小港機場。（記者李惠洲攝）

CORTIS的成員JAMES（趙雨凡）儘管血統、國籍一直讓外界霧裡看花，不過能確認的是他在台灣長大，國小、國中都在北部就讀，最近受訪透露，最想念的就是台北附近的飯糰以及豆漿，台灣確實是他的家沒錯。至於TWS所屬的PLEDIS，今天緊急宣布中國籍成員韓振因為健康因素缺席AAA，令粉絲相當遺憾，無緣在台看到TWS的完整體。

