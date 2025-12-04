香港惡火奪走逾百命！大咖天后遭質疑「光祈禱、沒捐錢」不忍回應了

〔記者張釔泠／台北報導〕香港新界大埔「宏福苑」社區上月26日發生大火，目前已經有159人不幸罹難，香港天后鄭秀文日前悲痛表示，趁著工作的空檔到教堂參加了祈禱會，「但願時間幫忙所有人療傷」，沒想到卻遭到網爆，遭質疑光祈禱不捐錢，她今天再度發長文回應了。

鄭秀文日前為受難者祈禱卻引來質疑聲浪。（翻攝自IG）

鄭秀文前幾天提到，在這座城市最水深火熱時，自己必須履行從早到晚的拍攝工作，「看到很多熱心市民親身到現場提供幫助給予愛，自己卻在拍攝場裏什麼都幫不到，非常難過慚愧。」當日她提早收工半小時，立刻衝到教堂，在淚水中祈禱，但卻因此被點名沒捐錢。

她今天解釋，當災情發生後，她焦慮痛心，跟大家一樣，最直接想到的就是查找合適機構捐獻，希望先藉金錢上幫點忙。而這幾天的質疑聲浪，著眼點都是「除了祈禱，你（到底）有沒有捐錢」？

她說：「事實是，跟大部份人一樣，災難之初，捐獻是我第一樣想到可以做的事情。（我這刻必須很尷尬很難堪的說出），於28號當天我是透過助手處理捐獻港幣一百萬。（分配於紅十字會和仁濟醫院）但我更深的想法是，除了這一點捐獻，到底還可以為水深火熱的災民做些什麼？跟大家一樣，感覺很無助，很希望自己能做點什麼。」

鄭秀文回應外界誤解。（翻攝自IG）

鄭秀文表示：「祈禱（代禱）從來在我心裡，是帶有力量，並非虛無的寄托，是對天父的托付以及對別人的愛。」也是捐獻以外，在無助中能做的事，強調「我不視禱告為廉價為恥」、「為別人代禱，甚至彼此手握著手一起祈禱，同悲同淚，那是力量。是安慰。是愛。」最後更表示為了「捐獻」寫這一篇文，感到很抱歉，但是不希望被再被外界誤解。

