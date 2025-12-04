自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

年輕詩人在女友家酒醉失態！洪常秀《自然有話說》柏林首映大獲好評

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國名導洪常秀新作《自然有話說》先前於柏林影展首映，講述一名出身律師世家卻對未來迷茫的年輕詩人，初訪女友家共進晚餐後酒醉失態，引發女友家人議論，戀情一度岌岌可危。洪常秀以內斂而幽默的手法描繪青年創作者面對人生與傳統觀念的迷惘，既尖銳又富人情味，獲國際媒體一致好評。

首映當天，洪常秀愛侶金珉禧雖未出席記者會，但此前被媒體捕捉到懷孕消息，使得這場首映格外引人矚目。他在記者會中多次提及金珉禧對影片製作的貢獻，低調放閃，引得現場記者頻頻舉起相機，也讓不少影迷透過線上直播驚呼：「好甜！」洪導幽默回應媒體提問時，更大方分享拍攝花絮，笑說：「夏成國第一次扮演這種角色，整個劇組都被他的酒後表現笑翻。」

洪常秀新作《自然有話說》細膩表情刻畫青年對愛情、家庭與傳統觀念的困惑。（可樂電影提供）洪常秀新作《自然有話說》細膩表情刻畫青年對愛情、家庭與傳統觀念的困惑。（可樂電影提供）

片中由夏成國飾演的年輕詩人，首次挑大樑擔綱主角，即便出身律師世家，對未來仍迷茫，與女友家人的碰撞場景自然又幽默。尤其在晚餐後幾杯黃湯下肚，他的各種失態表現，不僅令女友家人議論紛紛，也讓觀眾在大銀幕前忍俊不禁，充分展現洪常秀以簡單場景和對白描摹人物性格的功力。映後，觀眾不斷爆笑又鼓掌，對角色既同情又感共鳴。

柏林影展新任總監翠西亞塔特爾對該片高度肯定，表示：「我喜歡這部電影的形式、對話和節奏，尤其是其中的直觀與辛辣幽默，讓我印象深刻。」此次首映也象徵洪常秀連續六年入選柏林影展，並第5度角逐正式競賽單元，展現導演在國際影壇持續受到重視。

夏成國在《自然有話說》飾演的詩人，面對愛情與未來陷入迷惘。（可樂電影提供）夏成國在《自然有話說》飾演的詩人，面對愛情與未來陷入迷惘。（可樂電影提供）

國際媒體同樣給予高度評價。爛番茄網站保持100%新鮮度，《綜藝》盛讚：「洪常秀巧妙而有力地展現人物性格，幽默又貼近生活。」《衛報》則認為電影「從容不迫而優雅的節奏，引人入勝」，影片既保留導演一貫風格，又能引發觀眾共鳴。

洪常秀談到電影主題則表示：「我希望觀眾能看到，即使在日常生活的微小場景中，也能映照出青年對未來的迷惘與掙扎，以及文化對個人選擇的潛在壓力。」他說這也是電影最吸引人的地方——幽默、辛辣又有溫度，既能引發笑聲，也能帶來深思。《自然有話說》將於12月5日全台限定戲院上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中