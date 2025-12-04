自由電子報
娛樂 最新消息

中國「富婆專業戶」女星爆2020年已離世！死訊藏5年關鍵原因曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國資深女演員董立範以福態形象走紅，因多次飾演氣場強大的「胖富婆」角色，而被封為「富婆專業戶」。入行超過30年的她，近年鮮少公開露面，未料近日竟爆出她早在5年前已離世的消息，享年56歲，消息瞬間衝上微博熱搜。

中國資深女演員董立範被封為「富婆專業戶」。（翻攝自微博）中國資深女演員董立範被封為「富婆專業戶」。（翻攝自微博）

董立範1990年踏入演藝圈，曾演出張藝謀執導的電影《活著》，在電視劇《歡喜密探》中也有亮眼表現。雖然只有國中學歷，但她對藝術充滿熱情，早年邊打工邊學習表演，甚至做過泥瓦工。後因歌唱條件出色，被錄取進瀋陽歌舞團，成為演藝圈中典型的「特型演員逆襲代表」。真正奠定她事業基礎的，是與趙本山合作的《現世活寶》，她飾演潑辣精明的鄉村婦女，在國寶級演員面前毫不怯場，讓觀眾留下深刻印象。

近日有網友在瀋陽某墓園發現一座墓碑，上面刻著董立範的大名，引發議論。中國媒體隨後證實董立範於2020年12月8日因病離世，家屬希望低調處理，喪禮未對外公開，因此消息未被外界知悉。值得注意的是，她的電影遺作《夢想森林》於2023年上映時，片尾演職人員名單以白色畫框特別標註她的名字，似乎早已透露她已離世，只是當時並未引起太多討論。

螢幕上強勢富態的董立範，私下其實有不少不為人知的辛酸。她曾在節目中自曝，20歲時遭男友騙走辛苦存下的5萬元人民幣（約新台幣25萬元），不僅人財兩失，還讓她從此對感情心生恐懼，之後再未踏入戀情。最終，她孤身一人走完人生最後一程，消息曝光也讓不少網友感慨萬分。

