小S含淚獻聲101煙火！心裡聽見大S喊：還是要一起看

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北101跨年煙火向來備受全球矚目，今年更因小S獻聲擔任宣傳影片旁白而提前掀起話題。賈永婕今（3）日公開煙火模擬畫面與幕後點滴，透露小S在錄音時幾度崩潰大哭，讓她心疼不已；這也是小S在姊姊大S今年2月離世後，首次面對跨年相關工作，情感重量格外深沉。

小S錄101煙火旁白。（翻攝自threads）

賈永婕表示，當初邀請小S獻聲時，小S毫不猶豫就答應，但也坦言擔心自己會在錄音當下忍不住崩潰。果然走進錄音室後，小S情緒多次激動，甚至得緊握拳頭才能勉強穩住。

請繼續往下閱讀...

在影片中，小S娓娓道出台北的記憶與家人的跨年儀式，最後也不忘展現幽默本色，笑對賈永婕放話：「賈董，我要看到煙火不要看到煙，如果今年煙火不好看，立院備詢時你小心一點。」

稍早賈永婕也在社群發文，提到小S一家多年來都有跨年夜觀賞101煙火的傳統，「那一直是她們全家迎接新年的儀式感。」然而今年，「少了一個最重要的人」。她透露，小S彷彿在心裡聽見大S輕聲對她說：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」

小S為101獻聲哭到手握拳，賈永婕表示今年煙火背後有沉重思念。（翻攝自臉書）

因此，小S決定站出來，替台北、也替自己說一句：「請珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式。」賈永婕強調，今年的煙火不只象徵歡樂，也希望傳遞力量：「當煙火在夜空綻放的那一秒，希望你能感覺到，你不是一個人。這座城市在陪你，我們也在陪你。」

她最後也說，彷彿聽見大S在天上提醒她：「永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔。」並期盼大家無論今年經歷什麼低潮，都能在煙火陪伴下勇敢迎向2026年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法