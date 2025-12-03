自由電子報
娛樂 最新消息

湘荷妹妹太Q了！「漂亮姐姐」陳華糗被拒絕有話要說

湘荷妹妹在網上擁有高人氣。（翻攝IG湘荷妹妹在網上擁有高人氣。（翻攝IG

〔記者陽昕翰／台北報導〕新生代歌手陳華接棒蔡依林、林依晨等大咖代言機能外套，她也與超人氣小網紅湘荷搭檔拍攝影片，兩人逗趣又真誠的互動掀起話題。陳華透露首次見到湘荷便忍不住讚嘆：「她根本像小大人！」不僅語言能力清晰、有邏輯，更展現獨立且勇於表達「不」的性格，讓她相當欣賞。

陳華與湘荷的互動讓全場爆笑，當陳華試著逗她說出「漂亮的姐姐」時，湘荷竟瞬間安靜、轉身小跑步離開，反差讓所有人笑聲不斷。儘管如此，陳華仍是分享：「我們也有親密互動喔！不只有give me five，還有抱抱，真的超可愛！」

對於與小孩及動物同台拍攝是否感到壓力，陳華顯得輕鬆自在，「我本來就很喜歡小孩，而且我覺得我自己也是大孩子（笑）。跟小朋友相處很療癒、很真實，整個拍攝過程超級開心。」

陳華接下新代言。（MAJOR MADE提供）陳華接下新代言。（MAJOR MADE提供）

對於成為機能登峰外套的年度代言人，陳華開心直呼：「真的超級榮幸！完全是挖到寶藏品牌！」也透露品牌不只服飾好看、機能強大，背後更充滿用心的理念與可愛真誠的團隊，讓她穿得舒適、拍得開心，代言更充滿成就感。她也分享自己的穿搭秘訣，「冬天女生還是會想漂亮一下～可以裡面穿小裙子，再搭辣妹發熱衣、毛絨外套做層次，最後穿上登峰外套，整套看起來又氣質又有個性，很好看！」

陳華公開「辣又不冷」神級穿搭。（MAJOR MADE提供）陳華公開「辣又不冷」神級穿搭。（MAJOR MADE提供）

