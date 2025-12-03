破億神曲唱將Reol登台！加碼參加《樂團祭》藤井風樂手也來了

〔記者傅茗渝／台北報導〕日本知名電音系全能女歌手Reol（れをる）今（3）日再拋重磅驚喜！繼宣布出演12月6日《樂團祭》音樂節後，她今日再度確認加碼參與12月5日節目最終集的戶外錄影，為台灣樂迷帶來雙重近距離接觸的機會，消息一出令粉絲沸騰。

日本全能歌姬 Reol 確定加碼登場《樂團祭》最終集，將以全樂團編制帶來震撼演出。（三立提供）

響應《樂團祭》推動樂團文化的精神，Reol此次演出「將以FULL BAND全樂團編制呈現」，並攜手日本頂尖樂手組成夢幻卡司：包含人氣樂團「永遠是深夜有多好（ずっと真夜中でいいのに）」的合作樂手貝斯手二家本亮介（Nikamoto Ryosuke）與吉他手菰口雄矢（Komoguchi Yuya），以及現象級歌手藤井風的合作鼓手上原俊亮（Uehara Shunsuke）。黃金陣容將成為Reol爆發性歌喉與舞台魅力的最佳後盾，也讓粉絲期待她將在台帶來何種震撼演出。

Reol在全球數位平台累積超過12億次播放量，音樂融合電子、搖滾、饒舌等元素，形成極具辨識度的「超高中毒性」風格。她也是日本首位YouTube頻道訂閱突破百萬的女性個人歌手，代表作〈第六感〉更締造破億點聽佳績。她跨界作品豐富，曾為《棒球大聯盟2nd》、《數碼寶貝大冒險：》、《神劍闖江湖－明治剣客浪漫譚－》、《青之驅魔師 雪之果篇》等多部動畫獻唱，並替「VALORANT 特戰英豪」Riot Games ONE 演唱官方曲〈SCORPION〉、為《崩壞：星穹鐵道》創作角色PV主題曲，近期更與Hololive VTuber寶鐘瑪琳聯動合作，展現橫跨動漫、電競、遊戲到虛擬世界的無限創作能量。

《樂團祭》為推動台灣樂團產業打造的大型音樂企劃，斥資破億，以「建立全新聽團生態圈」為核心，完整播出集數可於官方YouTube收看。最終集「新世紀的決心」將於12月5日在新北大都會公園現場錄影，作為音樂祭前夜祭並開放免費入場，觀眾只需至官方網站完成會員註冊即可參加。當天除了Reol，同步集結梁河懸、共振效應、南極菠蘿、夕陽武士、宇宙資料庫、核果人、壓克力柿子等多組台灣新世代樂團，共同展現蓬勃的現場能量。

台語搖滾樂團拍謝少年將於《樂團祭》登台演出。（三立提供）

緊接在前夜祭之後，12月6、7日將舉行《樂團祭》兩天音樂祭活動，集結節目中的24組樂團，並邀請海內外陣容包括Balming Tiger（KR）、拍謝少年、JYOCHO、May Forth、Some Life等熱血登場。《樂團祭》Bandstival「新世紀的決心」將於12月5日至12月7日在新北大都會公園水漾啵啵廣場舉行，勢必成為今年年末最具話題的音樂盛事。

