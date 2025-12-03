（影）《阿凡達3》全版本預售開賣特典曝光！金獎大導喊話「情感震撼、氣勢史詩級！」

《阿凡達：火與燼》世界首映後首波評價曝光。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》上映倒數，預售票今（3日）全台開賣。柯麥隆本人也對粉絲喊話：「我們將再延續《阿凡達》的故事，在大銀幕上帶來最難忘的旅程！」同時形容該片：「情感震撼到心底，氣勢更是史詩級！」

《阿凡達：火與燼》全版本預售票今日全面開賣，除了搶最佳觀影王位，也搶限量好禮，包括一般2D及3D版本隨票贈A3大戰款正式海報，IMAX、4DX、Screen X、杜比影院四大特殊版本也各有對應版A3海報。

請繼續往下閱讀...

《阿凡達：火與燼》台灣預售特典公開。（迪士尼提供）

導演柯麥隆除了特別錄製了一段獻給忠實影迷驚喜的話，也對影迷獻上誠摯感恩：「因為有你們的熱情參與，這一切才能成真！」

電影世界首映後也迎來首波外媒評價，《綜藝》大讚：「更磅礴、更優秀，感人程度更勝以往！」不少影評及外媒也紛紛表示「最新一集比前兩部更宏大、更黑暗，也更具感染力。」《阿凡達：火與燼》將於12月17日在台上映。

《阿凡達：火與燼》金獎大導詹姆斯柯麥隆力邀影迷重返潘朵拉：

《阿凡達：火與燼》眾星齊聲推薦新作：

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法